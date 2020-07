Nie je žiadnym tajomstvom, že herec Tom Cruise svoju rozkošnú dcéru zanedbáva. Herec je už roky známy ako jeden z najvýznamnejších členov scientologickej sekty, ktorá má sídlo v v západnom Sussexe. Suri bola po rozvode Cruisa a Kate Holmes zverená do opatery matky, no nikto si nemyslel, že jej slávny ocko ju zo svojho života vyškrtne úplne.

V uliciach New Yorku sa už 14-ročná Suri prechádzala so svojimi kamarátkami. Neskôr si sadli na terasu a spoločne sa naobedovali. Suri medzi svojimi rovesníčkami jednoznačne hviezdila. Oblečené mala krásne ružové šaty, ktoré zladila s ružovou kabelkou a ružovým rúškom. Keď došlo na platenie, z drahej kabelky vytiahla zlatú kreditnú kartu a celý obed zaplatila. Že by na ňu jej slávny ocko predsa len nezabudol?