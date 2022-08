Búrlivé roky má už dávno za sebou. Speváčka Geri Horner, za slobodna Halliwell, oslávila v sobotu polstoročie. Z niekdajšej červenovlasej dračice prezývanej Ginger je dnes pani farmárka, ktorá namiesto vymetania večierkov trávi čas starostlivosťou o deti a manžela. Nie vždy to však bolo tak...

Geri Halliwell má za sebou množstvo slávi, ale aj boj s bulímiou. V 90. rokoch, keď sa preslávila ako drzá Ginger v dievčenskej skupine Spice Girls, žila vo víre hviezdneho života plného sexu, alkoholu a bujarých večierkov. A veru, počas týchto rokov najväčšej slávy zažila poriadne pikantné chvíle. V jednom rozhovore napríklad priznala, že si to v posteli dokonca vyskúšala aj so slávnou ženou. „Raz som mala lesbický sex. Rýchlo som si uvedomila, že nie som lesba. Prsia mi neprekážajú, ale tá druhá časť nie je moja šálka kávy. Bola to len súčasť experimentu, mala som vypité,“ spomínala. Ako sa neskôr ukázalo, jej lesbickou láskou na jednu noc bola jej spevácka kolegyňa zo Spice Girls Mel B!

Geri ako divoká Ginger Spice Zdroj: instagram @therealgerihalliwell

Len málokto vie, že Geri počas rokov najväčšej slávy trpela vážnymi zdravotnými problémami. V rozhovoroch niekoľkokrát priznala, že roky bojovala s bulímiou. Medzi päticou dievčat bola považovaná za tú najkyprejšiu s veľkým poprsím. Preto sa snažila robiť všetko pre to, aby bola štíhlejšia a menej „viditeľná“. Keď sa skupina rozpadla, Geri sa vydala na sólovú kariéru a rebríčky hitparád dobyla hitom “It´s Raining Men”. V tom čase ju fanúšikovia takmer nespoznali. Speváčka mala o viac ako dvadsať kíl menej, vyrysované bruško, po jej bujnom poprsí sa zľahla zem a ohnivú červenú hrivu vystriedal krátky blond účes.

Po niekoľkých ďalších neúspešných singloch sa však stiahla do úzadia a v roku 2015 sa vydala za šéfa stajne Formule 1 Christiana Hornera, s ktorým má syna s mierne krkolomným menom Montague George Hector. Okrem neho je speváčka mamou dcérky Bluebell Madonny, ktorá prišla na svet v roku 2006. Dnes je z nej teda mama, manželka a farmárka na plný úväzok, ktorá vymenila koncertné pódiá za stodolu a žiaru reflektorov za táborový ohník. A nemenila by to už za nič na svete...