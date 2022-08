Victoria Beckham a jej implantáty

Po rokoch neoblomného zapierania bývalá "Spajska" Victoria Beckham (48) priznala, že si dala zväčšiť prsia. V roku 2011 pre Vogue povedala, že si nechala odstrániť implantáty a celú vec okomentovala slovami: „torpédové bazuky sú preč.“ Speváčka v roku 2017 navyše v otvorenom liste, ktorý adresovala svojmu mladšiemu ja napísala: „Asi by som mala povedať, nezahrávaj sa so svojimi prsiami. Celé tie roky som to popierala – hlúposť.“ Vyzerá to tak, že Victoria chce vystríhať mladé dievčatá, aby nerobili rovnakú chybu ako ona.

Victoria Beckham si po rokoch nechala odstrániť prsné implantáty. Zdroj: Getty Images

