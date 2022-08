FOTO Luxus v oblakoch: Celebrity sa pochválili svojimi súkromnými lietadlami za milióny dolárov

Globálne otepľovanie, horiace lesy, extrémne horúčavy aj povodne, aké svet desaťročia nezažil. To všetko je podľa vedcov spôsobené nezodpovedným životným štýlom a veľkou uhlíkovou stopou, ktorú zanechávame. Celebritám, ktoré majú na konte milióny je však očividne osud našej planéty celkom ukradnutý. Vo svojich luxusných súkromných lietadlách totiž nalietajú stovky hodín ročne a to aj do smiešnych vzdialeností, keď ich let trvá len do dvadsiatich minút.