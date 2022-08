Kto by si ju nepamätal! Sexi kučeravá Vendulka sa dokázala vo filmovej sérii Básnikov postarať o každého chlapa. Teraz je však herečka Eva Jeníčková (58) sama na tom zle, odkázaná na pomoc iných. A prosí o peniaze!

Eva Jeníčková zažiarila vo filme Sneženky a machři a vo filme Jak básníci přicházejí o iluze. Po roku 1989 odišla do zahraničia, pôsobila v USA aj v Nemecku. Na istý čas sa vrátila do Čiech a vydala sa za režiséra Viktora Tauša. Lenže ten si začal s inou, s herečkou Klárou Melíškovou, takže Eva sa s ním pred šiestimi rokmi rozviedla a vrátila sa do USA. Tam naďalej pôsobí ako herečka a tanečnica.

Vendulka Utešiteľka sa chcela postarať aj o Štěpána. Zdroj: Reprofoto/Jak básnici přicházejí o iluze

Teda - veľmi rada by pôsobila v umení. Momentálne sa totiž ledva hýbe, chodí o barlách a je na mizine. A všetko sa to začalo nevinne, pri venčení psa.

Eva všetko tajila aj pred najbližšími, až teraz sa prevalilo, v akej katastrofálnej situácii sa ocitla. Ešte 18. februára 2018 šla na ihrisko vo Venice v Kalifornii, kde žije, vyvenčiť svojho psa. Lenže tam do nej v plnej rýchlosti zozadu vrazili dva pitbully. „Jeden mi prišpendil ľavú nohu, druhý ma vystrelil do vzduchu, kde som sa otočila a dopadla na pravý bok. Ľavú novu som mala zloženú pod pravou,“ prezradila herečka charitativnej organizácii gofundme.com , ako cituje český Blesk.

Eva Jeníčková doplatila na venčenie psa - a hlavne na bezcitnosť majiteľov pitbullov. Zdroj: Instagram

Najhoršie je, že majitelia útočiacich psov ju tam nechali ležať a rýchlo zmizli. Eva si musela pomôcť sama. Odkrívala s šoku, slzách a v bolesti.

