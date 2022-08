MIMORIADNE Brutálna autonehoda hollywoodskej hviezdy: Do rodinného domu vybúrala dieru! ×

Americká herečka Anne Hecheová utrpela v piatok vážne zranenia pri nehode, pri ktorej svojím autom vrazila do rodinného domu v Los Angeles. Podľa medializovaných informácií ju do nemocnice previezli s početnými popáleninami, no aktuálne by sa mala nachádzať v stabilizovanom stave.