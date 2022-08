Sharon Stone (64) je v tomto smere legendou. Film Základný inštinkt, kde si preložila nohu a cez nohu a ukázala, že pod sukňou nič nemá, nakrútili už v roku 1992, ale herečka by to pokojne zopakovala. Ale musela by vraj o natáčaní scény vedieť viac ako vtedy. Aj nedávno sa však ukázala poloodhalená. „Vďačne nedokonalá v dokonalý den,“ napísala Sharon Stone k fotografii na Instagrame.

Česká modelka Paulina Pořízková (57) takisto ani dnes nemá problém s nahotou - hoci decentnou. Priznala však, že neraz o sebe pochybuje a v období menopauzy sa cítila byť ako žena neviditeľná.

Madonna (63) a nahota sa hádam ani nedá oddeliť! Bývalá kráľovná popu svoju kariéru od začiatku stavala na erotickej provokácii. A to jej zostalo. Hoci, ruku na srdce, občas tie jej nahaté pózovačky vyvolávajú skôr zmiešané ako obdivné pocity.

Elizabeth Hurley (57), modelka a herečka, si nahotu môže dovoliť aj teraz. Vlani v januári však zverejnila fotografiu v kožúšku, ktorá vyvolala rozpaky. Ani nie tak pre vzhľad Elizabeth, ale pre autora fotografie. Hovorilo sa totiž, že ju fotil jej 19-ročný syn Damian, čo mnohých pobúrilo. Hurley to nakoniec poprela, fotografovala ju vraj jej 80-ročná mama. Ale hneď priznala, že toto oznámenie asi kritiku neutíši.

Česká herečka Eliška Balzerová (73) takisto dokázala, že aj žena po šesťdesiatke môže vyzerať dobre. Nechala sa naforiť nahá kvôli filmu Ženy v pokušení. Hrá tam extravagantnú herečku, ktorá viedla veľmi búrlivý erotický život. Fotku, ktorá sa objaví vo filme, urobil fotograf Reflexu Roman Černý.

A čo slovenská módna návrhárka Rebecca Justh (61)? Veď má figúru ako štyridsiatnička. Ale práve ona má radu, ako na to. „Starostlivosťou o seba môžeme prekonať aj genetiku,“ tvrdí.

Pozrite sa, ako sa známe ženy ďaleko po päťdesiatke odhalili!

