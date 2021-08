Herečka Angelina Jolie (46) neprestáva svojím vzhľadom posledné mesiace prekvapovať. Napriek tomu, že vo svete zúri vlna horúčav a väčšina populácie by najradšej ležala v plavkách niekde v bazéne, herečke Angeline Jolie zjavne pekelné teplo neprekáža. Na večeru so synom Paxom (17) sa totiž vybrala skôr v jesennom outfite.

Angelina Jolie sa na verejnosti objavuje vcelku sporadicky. Ak sa aj v uliciach Los Angeles ukáže, väčšinou sa po jej boku nachádza aspoň jedno z jej detí. Inak to nebolo ani v stredu 11. augusta, keď sa so svojím synom Paxom vybrala na večeru do luxusnej reštaurácie Nob v Los Angeles. Herečka mala na sebe oblečený biely nohavicový kostým, ktorý však rovnako ako svoje telo schovávala pred paparacmi pod dlhým bavlneným kabátom béžovej farby.

Angelina Jolie v čase, keď bola šťastná po boku Brada Pitta. Zdroj: Ladislav Prikler

Napriek tomu, že sa jej chudučké telo pred objektívmi fotografov podarilo schovať, pozornosť na záberoch upútali jej chudučké a žilnaté ruky. Už dlhší čas sa pritom špekuluje o tom, či nemá herečka po psychicky náročnom rozvode a boji o deti s exmanželom Bradom Pittom zdravotné problémy, ktoré by stáli za rapídnou stratou jej hmotnosti. Samotná Angelina sa však k dohadom o jej zdravotnom stave zatiaľ nevyjadrila, a tak neostáva iné, len dúfať, že sa herečka čoskoro znova pozbiera a jej telo a tvár budú pôsobiť zas zdravým dojmom.