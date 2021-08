O horúcej novinke zo sveta šoubiznisu informoval portál Uniland. Všetci Priatelia sa spolu takmer dennodenne po obdobie 10 rokov stretávali na pľaci a niet divu, že medzi niektorými to poriadne iskrilo. Jennifer Aniston a David Schwimmer dokonca v špeciálnej epizóde priznali, že počas prvých častí boli do seba zaľúbení.

„Počas prvej série som bol zaľúbený do Jenn. Bolo to vzájomné, neustále sme po sebe pokukovali,” priznal David. „Našu lásku sme nasmerovali na Rossa a Rachel,” povedala Jennifer a dodala, že počas nakrúcania mali akési nepísané pravidlo, že nikto s nikým randiť mimo kamier nebude. Dvojicu malo najnovšie zblížiť práve opätovné stretnutie všetkých priateľov. Odvtedy sú podľa portálu Uniland neustále v kontakte a nielen to.

Anketa Myslíte si, že Jennifer Aniston a David Schwimmer tvoria skutočne pár? Áno. 33% Nie! 67% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

David Schwimmer údajne letel za Aniston až z New Yorku do Los Angeles, kde spolu trávili čas práve v honosnej vile u Aniston. Miestni ich dokonca videli vo vinohradoch v Santa Barbare. „Vyzeralo to tak, že to medzi nimi poriadne iskrí,“ dodáva zdroj.