Pravdou však je, že ženská krása sa určite nemeria tým, či má dotyčná osoba učebnicové krivky alebo váhu podľa nejakého strešteného ideálu.

Ruská víla Irina Shayk (35) patrí k najslávnejším a najlepším modelkám sveta, ktoré na fotografiách vyzerajú ako dokonalosť sama. Hladká pleť, žiadne vrásky... preto nečudo, že sa človek pozastaví nad tým, keď odrazu vidí, že aj takáto „super žena“ predsa trpí drobnými nedostatkami. Niežeby jej nejako uberali zo sexepílu, to nie je, je to skrátka len... prekvapivé.

Predsa len, niečo také ako celulitída vďaka digitálnym úpravám fotiek vo výsledku, ktorý vidíme v reklamách, na internete či v magazínoch, skrátka neexistuje. Zvodná Irina tak počas dovolenkovania na Ibize odhalila nielen výstavné bruško s tehličkami odmakanými v posilke, ale aj trošku, ako by sme to povedali, „prirodzenejší“ zadoček. Hold, sú to práve takéto chybičky, ktoré potom na druhých zbožňujeme, no nie?

Irina Shayk Zdroj: Sports Illustrated

Irine na španielskom ostrove robil spoločnosť taliansky módny návrhár Riccardo Tisci a jej ďalší kamaráti.

Modelka, ktorú preslávili napríklad plavkové fotografie v športovom časopise Sports Illustrated, vychováva so svojím expartnerom Bradleym Cooperom dcéru Leu (4). Tá však zrejme počas Irininej dovolenky zostala s otcom.

Pozrite si aj: