James Spears spravoval záležitosti svojej dcéry od roku 2008, keď bola po psychickom zrútení hospitalizovaná v psychiatrickej liečebni. Správy jej majetku sa vzdal v dokumentoch, ktoré boli vo štvrtok podané na súde. Informáciu pre médiá potvrdil speváčkin právny zástupca Mathea Rosengart, ktorý označil rozhodnutie jej otca za „významné víťazstvo pre Britney Spears a ďalší krok na docielenie spravodlivosti".

Podľa časopisu Variety a webu TMZ.com sa v dokumente uvádza, že sa Spears rozhodol opatrovníctva vzdať, hoci k tomu nie je právny dôvod. Podľa všetkého sa mu nepáči verejný súdny spor, ktorý vedie so svojou dcérou, a ktorý by jej mohol viac uškodiť ako pomôcť. „Pán Spears má v pláne spolupracovať so súdom a s novým právnikom svojej dcéry, aby pripravili riadny prechod k novému opatrovníkovi," uvádza sa v dokumente.

Britney Spears, ktorá bola v roku 2008 po psychickom zrútení zbavená svojprávnosti, sa o vymanenie spod pazúrov svojho otca usiluje už niekoľko mesiacov. V nedávnej výpovedi na súde uviedla, že jej otec ju nútil vystupovať na koncertoch napriek tomu, že sa necítila dobre a jej zdravotný stav nebol v poriadku. Speváčka vo svojej výpovedi uviedla aj ďalšie šokujúce informácie. Britney mali byť počas uplynulých rokov podávané silné antidepresíva, po ktorých sa cítila a aj správala ako opitá. Rovnako jej mal otec zakázať aj odstránenie vnútromaternicového telieska a zabrániť tak speváčke v ďalšom tehotenstve.

Hudobníčka má pritom z predchádzajúceho manželstva s tanečníkom Kevinom Federlinom (43) dvoch synov, ktorí boli pre jej nespôsobilosť zverení do opatery otca a Britney sa s nimi stretávala len príležitostne, keď jej to dovolili.

Odstúpenie jej otca od opatrovníctva však ani zďaleka nie je konečným víťazstvom. Spearsová sa bude naďalej snažiť, aby súd presvedčila o svojej spôsobilosti a získala znova moc nad svojím životom prinavrátením svojprávnosti.