Že jablko nepadá ďaleko od stromu? V prípade Jennifer a jej dcéry, to rozhodne platí na sto percent. "Víkendový relax s mojím kokosom," napísala speváčka Jennifer Lopez na instagrame k fotografii, na ktorej je so svojou 13-ročnou dcérou Emme, ktorú má s bývalým mužom Marcom Anthonym (52). Napriek tomu, že Jennifer úpenlivo stráži súkromie svojich detí, aby ich ochránila pred médiami, tentokrát urobila výnimku a pochválila sa, ako jej dcéra za tie roky vyrástla do krásy, ktorú podľa zverejnenej fotografie rozhodne zdedila po svojej slávnej mame.

Jennifer Lopez na fotografii v školskej ročenke počas jej študentských čias. Zdroj: instagram @JLO

O tom, že ich vzťah nie je len pozlátkom na sociálnej sieti, svedčia aj slová mladej slečny, ktorá okrem krásy zdedila po mame aj spevácky talent. "Mama je jednoducho úžasná. Je to veľmi silná osobnosť, tak silná, že neviem, ako to opísať. Mohla by som o nej povedať veľa krásnych vecí a slová nestačia na to, aby som vyjadrila, ako veľmi ma inšpiruje a ako veľmi ju mám rada," uviedla brunetka Emme v rozhovore pre magazín Hello.

Podobu so svojou mamou zaprieť nemôže. Ak totiž porovnáte fotografie speváčky z jej tínedžerských čias s aktuálnymi fotografiami 13-ročnej Emme, ostanete ich neuveriteľnou podobou poriadne prekvapení. Čo poviete, zdedila Emme krásu po svojej mame?