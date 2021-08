FOTO Mr. Beana by ste dnes už nespoznali: Z basy vyšiel poriadne zmenený, je to fakt on?! ×

Ak by sme si mali vybrať jednu jedinú komickú postavičku, ktorú zaručene pozná celý svet, bol by to nepochybne Mr. Bean a nenapodobniteľná mimika jeho predstaviteľa, britského herca Rowana Atkinsona (66). Práve ten momentálne v Anglicku nakrúca pre Netflix nový seriál, v rámci ktorého sa slávny umelec zjavne ocitol aj vo väzení – a ešte aj s netradičnou vizážou!