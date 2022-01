Michael Jackson zomrel 25. júna 2009 ako 50-ročný na zlyhanie srdca. Zostali po ňom tri deti - Prince Michael Jackson II. (19), Paris (23) a najstarší syn Prince (24). Aj keď bol Jackson legendou, svojim trom deťom zanechal miliónové dlhy. Čo dnes robia a ako vyzerajú? Najmladšieho syna by ste už ani nespoznali!

Po náhlom odchode Michaela Jacksona sa do pozornosti dostali jeho tri deti, ktoré smrť svojho slávneho otca znášali veľmi ťažko. Pohreb speváka sa konal 7. júla 2009 v Staples Centre v Los Angeles. O prípravu Michaelovho tela sa postarala jeho dlhoročná vizážistka Karen Faye, ktorá ho nalíčila a vystrojila tak, akoby si to zosnulý spevák želal. Málokto však vie, že Jacksona pochovali bez mozgu. Rodina ho totiž chcela uložiť na večný spánok čím skôr a zo strachu, že by fanúšikovia alebo neprajníci časom jeho telo poškodili, rakvu zabetónovali.

Pohreb Jacksona znášali zo všetkých najhoršie jeho ratolesti. V priamom prenose, keď sa so svojim otcom lúčila malá Paris, to nezvládla a rozplakala sa. V tom čase by len málokto tušil, že jeho deti nebudú pokračovať v odkaze, ktorý tu po sebe zanechal a vydajú sa úplne iným smerom. Od pohrebu legendárneho Jacksona už prešlo 13 rokov a za ten čas sa toho zmenilo až-až.

Synovia Michaela Jacksona Prince a Blanket a jeho dcéra Paris na archívnej snímke z roku 2011. Zdroj: TASR

Azda každý z nás si spomína na šokujúce zábery, na ktorých Jackson hazardoval so životom svojho najmladšieho syna Blanketa. Z chlapca, ktorý mal v čase smrti svojho slávneho otca 7 rokov, je dnes dospelý muž, ktorý so svojím otcom Michaelom Jacksonom († 50) nemá nič spoločné. "Bol to vynikajúci tanečník. Ja neviem ani tancovať, ani spievať. Nie som ten typ človeka. Keď vyrastiem, chcem sa stať režisérom," povedal ešte v rozhovore v roku 2012. Blanket nielen že nemá v pláne pokračovať v šľapajach svojho otca, na legendárneho Jacksona sa vôbec nepodobá. Chudobou však netrpí. Iba 19-ročný mladík žije v dome v exkluzívnej štvrti Calabasas v Kalifornii, ktorý si kúpil začiatkom marca minulého roka.

2009 - Blanket (vľavo) a Paris sa lúčia so svojim otcom, Michaelom Jacksonom. Zdroj: Profimedia

Jeho staršia sestra Paris Jackson (23) pracuje ako modelka, príležitostná herečka a hudobníčka. V roku 2017 podpísala svoju prvú zmluvu s modelingovou agentúrou IMG Models a v roku 2018 si zahrala vo svojom prvom filme s názvom Gringo. Rovnako aj jej mladší brat, aj ona býva v luxusnom dome v západnej časti Kalifornie.

Najstaršie dieťa Michaela Jacksona Prince (24) sa vydalo na hereckú kariéru. Zahral si napríklad v seriáli 90210: Nová generácia (2008). Rovnako ako jeho mladší súrodenci, aj on býva v luxusnom dome na pobreží Los Angeles.

