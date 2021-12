Britská kráľovská rodina na čele s vojvodkyňou Kate a jej rodinou navštívila 8. decembra gotický kostol v Londýne, kde si spoločne pozreli vianočný koncert. Videozáznam z podujatia odvysielala televízia až na Vianoce, to najlepšie si však nechali na záver. Kensingtonský palác zverejnil na sociálnej sieti dojemné video, na ktorom si počas koncertu pred zrakmi 1 200 ľudí sadla vojvodkyňa za klavír a začala hrať. Hneď nato sa k nej pridala anglická popová hviezda Tom Walker (30) s pesničkou For These Who Can't Be Here, čo v preklade znamená: Pre tých, ktorí tu dnes nemôžu byť. Dvojica si piesňou uctila obete covidu, ktorých počet sa v Spojenom kráľovstve od začiatku pandémie vyšplhal na viac ako 140-tisíc.

Kate navštevovala hodiny klavíra od 11 rokov. Britský národ však nepobláznila iba svojou bezchybnou hrou. Keď sa pred Vianocami objavila upútavka na vianočný koncert, oblečený mala tradičný vianočný sveter svojej obľúbenej značky Miu Miu. Aj keď sa jeho cena pohybuje od 1 500 eur vyššie, z internetových obchodov sa vypredal, a teraz sa podržte, už za jediný deň.

Vojvodkyňa Kate v upútavke krátkeho filmu z vianočného koncertu. Sveter, ktorý mala na sebe, sa predáva ako teplé rožky! Zdroj: Reprofoto Twitter

Prvý sviatok vianočný sa princ William s manželkou Kate zúčastnili bohoslužby v sandringhamskom kosole v Norfolku. Dvojica so sebou vzala aj svoje princiatka, princa Georga, Charlotte a najmenšieho Louisa.

Prečítajte si tiež: