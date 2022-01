Fotografia na novoročnom pozdrave Kate a Williama pochádza ešte zo svetovej premiéry filmu o Jamesovi Bondovi s názvom Nie je čas zomrieť, ktorá sa konala v Londýne. Nádherná vojvodkyňa zatienila v zlatej róbe na červenom koberci všetky Bond Girls a oči z nej nemohol spustiť ani samotný predstaviteľ Bonda Daniel Craig. Dvojica sa na červenom koberci správala reprezentatívne a podľa protokolu, čo znamená, že všetky nežnosti alebo prejavy náklonnosti išli bokom. Po premiére, keď nasadli do auta, sa však všetko zmenilo.

Keď nastúpili do auta, obaja boli vo vynikajúcej nálade. Len čo za sebou zavreli dvere a vytratili sa z dohľadu paparacov, vysmiata Kate sa naklonila k Williamovi a chytila ho za ruku. Niet tak divu, že ich novoročný pozdrav pobláznil azda celú Britániu. Členovia britskej kráľovskej rodiny sú väčšinou na verejnosti strohí a musia si dávať pozor na to, čo povedia, dokonca aj na to, ako sa s kým vítajú, či na reč tela, aby náhodou niekoho neurazili.

Anketa Páči sa vám novoročný pozdrav Kate a Williama? Áno, je super! 0% Nie, mohli vymyslieť niečo originálnejšie! 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: