Veľkú pozornosť médií si získala ako šesťročná, keď sa vďaka fotografii so strapatými vlasmi a s prenikavo modrými očami stala "najkrajším dievčatkom na svete". Táto súťaž, ktorú v roku 1990 založil britský filmový kritik TC Candler, pomohla dostať sa do pozornosti aj Meg Ryan, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow či napríklad Michelle Pfeiffer.

Aj keď sa modelingu venuje už odmalička, až po získaní tohto titulu začala pracovať pre velikánov, akými sú napríklad Dolce & Gabbana , L'Oréal a Versace. Thylane sa najnovšie ukázala aj na parížskom týždni módy, kde spolu s ostatnými modelkami predviedla najnovšiu kolekciu spodnej bielizne značky Etam.

Thylane Blondeau ako malá modelka. Zdroj: instagram

Na módnej prehliadke bola jednoznačne za hviezdu nielen preto, že by postavou mohla konkurovať aj svetovým modelkám. Mnohí totiž chceli vidieť, ako to malé modrooké dievčatko z fotografie vyrástlo a stalo sa dospelou ženou, ktorá to dotiahla až na parížsky týždeň módy.

Thylane sa narodila na Pobreží Slonoviny 5. apríla 2001 futbalistovi Patrickovi Blondeau a francúzskej herečke a televíznej moderátorke Veronike Loubry.

