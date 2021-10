ĎALŠIA BRUTÁLNA PREMENA dcéry Angeliny: Už nechcem byť JOHN! Na premiére všetkým vytrela zrak ×

Je akýmsi novým trendom, že celebrity často špekulujú nad pohlavím svojich ratolestí! To, či ich dieťa bude chlapcom alebo dievčaťom, nechávajú často na ich uvážení. Rovnako to platí u herečky Angeliny Jolie (46), ktorá premenu svojej 15-ročnej dcéry možno brala s ťažkým srdcom, no to, že sa Shiloh počas puberty cítila viac ako chlapec než dievča, rešpektovala.