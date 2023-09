Bývalí členovia kráľovskej rodiny mali počas svojho pôsobenia v Británii oficiálny spoločný účet na Instagrame s názvom @sussexroyals, na ktorom informovali o svojich výsostných povinnostiach. V tom čase mal 9 a pol milióna sledovateľov. V roku 2020 po odchode z Londýna ho však zrušili.

Na Instagram sa oficiálne vracia. Zdroj: Profimedia

Meghan, ktorá sa práve na tejto sociálnej sieti zoznámila so svojím drahým, sa do virtuálnej spoločnosti vracia. Založila si účet s názvom @meghan, ktorého pravosť potvrdil aj zdroj veľmi blízky páru: „Áno, to je ona. Oznámenie očakávajte veľmi skoro. Vracia sa.“ Informuje o tom britský portál Daily Mail.

Na profilovú fotku si pridala svoje obľúbené ružové pivónie. Účet zatiaľ zíva prázdnotou, no niet pochýb, že čoskoro sa dočkáme prvého príspevku. Mimochodom, účet má už teraz vyše 80-tisíc sledovateľov.

Meghan prvýkrát oznámila, že plánuje návrat na sociálnu sieť v minuloročnom rozhovore pre The Cut, pričom spisovateľke Allison P. Davisovej povedala: „Chcete poznať tajomstvo? Vraciam sa na Instagram.“ Informáciu potvrdil aj ďalší zdroj pre The Mail on Sunday: „Každý v Hollywoode hovorí o tom, že opätovné spustenie sa blíži. Meghan sa nikdy netajila tým, že sa chce vrátiť na Instagram.“

Na Instagrame sa pekne nabalí: Článok pokračuje na ďalšej strane>>