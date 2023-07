Je jednou z najznámejších žien na svete. Meghan Markle sa nikdy netajila tým, že jej veľkým snom bolo stať sa herečkou. Predtým, než si zobrala britského princa Harryho, si dokonca vytvorila životopis, ktorý obsahuje viacero menších rolí, ktoré údajne stvárnila, ale aj schopností, ktoré podľa zahraničných médií nemusia byť celkom pravdivé.

Nie je síce známe, kedy bolo resumé prvýkrát použité, keďže na ňom nie je dátum, no zdá sa, že to bolo pred jej pôsobením modelky a začínajúcej herečky v roku 2006. V čase, keď bol dokument vytlačený, mala Meghan len niekoľko úloh v televízii vrátane dvojdielneho vystúpenia v seriáli z nemocničného prostredia z roku 2001, kde hrala zdravotnú sestru menom Jill.

Životopis Meghan Markle je približne z roku 2004. Podľa zahraničných médií nemusia byť všetky informácie pravdivé. Zdroj: facebook/Meghanmarklenews

V životopise bola aj sekcia, v ktorej boli uvedené divadelné roly, medzi ktoré patrili aj roly v Annie, Into The Woods a Stepping Out, hre, ktorú v roku 1984 napísal britský spisovateľ Richard Harris. Meghan teda mohla mať približne 24 rokov.

Takúto ju často nevidíme. Meghan Markle si v poslednom čase zažila poníženia až-až. Zdroj: Profimedia

Medzi ďalšie zručnosti patrí jej znalosť plynule hovoriť po francúzsky a španielsky, ale aj tanečné a kickboxerské schopnosti. Či sú všetky jej tvrdenia v životopise pravdivé, nevedno, zdá sa však, že si ho minimálne trocha ,,prifarbila“. Ako píše britský denník Daily Mail, o jej spomínaných skúsenostiach a o tom, že ovláda viacero jazykov, nikde žiadna zmienka nebola.