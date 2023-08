Chiara Haršányová (22) podobu s otcom, zosnulým boháčom a bývalým ministrom dopravy za vlády Vladimíra Mečiara Alexandrom Rezešom (†53), rozhodne nezaprie. Nakoniec, už ako malé dievča sa na neho neuveriteľne podobala. Rovnaké tmavé vlasy, výrazné tmavé oči a takmer identické črty tváre.

Gabriela Haršányová tvrdila, že sa s Alexandrom Rezešom tri roky pokúšali o dieťa. Keď otehotnela, rozišiel sa s ňou. Zdroj: archív

Vzťah jej rodičov bol však komplikovaný. Rezeš vzťah s mladou milenkou, hlásateľkou Gabrielou Haršányovou (51), spočiatku netajil. Žili spolu v honosnej vile pod bratislavským Slavínom. Ale keď Gabriela otehotnela, vzťah sa rozpadol. Chiara ešte ani nebola na svete a medzi jej rodičmi sa začala nepekná slovná prestrelka cez médiá. Rezeš si svoju najmladšiu dcéru neužil, zomrel keď mala okolo roka na problémy so srdcom.

Jej mama Gabriela Haršányová má rodinný dom v Marianke pri Bratislave a na slávu si dávno nepotrpí. Súkromie si prísne stráži.

Dcéra Chiara chodila do školy pre mimoriadne nadané deti. Ako tinedžerka súťažne hrávala basketbal a v treťom ročníka gymnázia odcestovala do Ameriky, aby sa zdokonalila v angličtine. "Budem bývať v rodine, určite mi to pomôže lepšie spoznať ich kultúru," povedala pre školský časopis. Podľa jej sociálnej siete mala neskôr študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Na pohrebe: Rezeš zomrel necelý rok po narodení svojej nemanželskej dcéry. Zdroj: TASR

