Lohniskému sa dodnes hovorí majster vedľajších úloh. Jeho vzhľad ho predurčoval pre úlohy podlých možno až démonických postáv. Hujer z Marečku podejte mi pero! bol úlisný kariérista, Smrťák z Dařbujána a Pandrholy nekompromisný a tvrdý, komorník v Adéla ještě nevečeřela zvrhlý, v Arabele hral zlodeja.

Nezabudnuteľný Hujer z komédie Marečku podejte mi pero Zdroj: ara

Pritom hereckému remeslu rozumel a bol v ňom výborný, čo priznávali aj kolegovia. Rozhodne nebol protivný či nadmieru ambiciózny, hoci bol ako režisér nekompromisný a náročný. Hral v 133 filmoch a v 16 seriáloch. Hlavnú úlohu hral však iba raz, a to v slovenskom filmu „322“, kde stvárnil pstavu muža, který skončí v nemocnici s podozrením na vážnu chorobu a prehodnocuje doterajší život. Neskôr sa stal aj režisérom.

Zdeňek Troška bol práve s Václavom Lohniským, keď toho zabil infarkt. Zdroj: IVAN PASTOR

Pri filmovaní aj zomrel. Stalo sa to počas nakrúcania filmu Krakonoš a lyžníci v roku 1980. V psudnú chvíľu kráčal s režisérom ZdeňkomTroškom na zasnežený kopec. „Zrazu vidím, že si pán Lohniský ľahol do sněhu. Hovorím mu, že to nie je vhodné miesto pre oddych, ale hneď som zistil, že niečo nie je v poriadku. Pretočili sa mu očné bielka," spomínal na smutné chzvíle režisér. Lohniského zradilo srdce a dostal tretí infakt. "Lekári nám povedali, že by mu už nebolo pomoci, ani keby bol s nami na kopci zdravotník,“ povedal Troška českému Blesku.

Keď Lohniský zomrel, mal iba 59 rokov. Pod jeho zlý zdravotný stav sa mohlo podpísať aj životné trápenie. Užil si totiž svoje.

