Zrejme to v nej bolo odmalička, hoci spočiatku to na veľké maľovanie a kreslenie nevyzeralo. Šarlotu totiž učil kresliť otec už v detstve, ale chytilo ju to až neskôr. „Až na strednej škole na hodine estetiky,” potvrdila Šarlota. “Všetko, čo viem, som sa naučila sama. Som samouk,” dodala.

Pre Šarlotu sa stalo maľovanie obrovskou vášňou. Zdroj: FB/Šarlota Bottová

Vyštudovala odbor kozmetička na strednej odbornej škole v Rimavskej Sobote, ale láska ku kresleniu ju už ne- opustila. „Nespomeniem si, koho som kreslila prvého. Viem len, že to bolo podľa fotografie v nejakom časopise alebo novinách. V tom čase som ešte nečerpala námety z internetu,” vysvetľuje Šarlota.

Obraz nemôže byť bez emócie

Ako nám povedala, používa rôzne techniky. „Maľujem a kreslím grafitovými ceruzkami, robím pastely, používam akrylové farby aj pastelky,” vymenúva.

Namaľovala portréty viacerých zahraničných osobností, kreslila aj známych Slovákov. „Inšpirujú ma však aj tváre bežných ľudí. Mojim portrétom sa snažím dodať hĺbku zachytením najrôznejších emócií,” zdôrazňuje Šarlota. A ako podčiarkuje: „Myslím si, že aj mojím umením búram predsudky a spájam ľudí. Pri maľovaní je predsa jedno, kto ste, odkiaľ ste, čím ste. Dôležité je, aká tá maľba či kresba pôsobí na iných.”

Vystavovala v Prahe aj v Anglicku

A Šarlotine obrazy zrejme na ľudí pôsobia dobre. Veď mala už viacero výstav. Napríklad v Etnografickom múzeu Slovenského národného múzea v Martine – v Múzeu kultúry Rómov na Slovensku, v Knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, vo Výmenníku Važecká v Košiciach, v Galerii Phundrado Vudar v Prahe, v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Belu v Banskej Bystrici, vo Vihorlatskej knižnici či na Výstave amatérskych rómskych umelcov AraArt. A to sme ich zďaleka nevymenovali všetky!

Šarlota má za sebou viacero výstav. Práve teraz má hneď dve v RImavskej Sobote. Zdroj: FB/Šarlota Bottová

Šarlotine obrazy dokonca vystavili v apríli aj na našej ambasáde v Londýne a škole Queen Katharine Academy v anglickom Peterborough. "Ani neviem opísať slovami ten nádherný pocit," napísala nadšene na sociálnej sieti.

Venuje sa aj deťom, organizuje pre ne workshopy. A tak- isto pracuje na portrétoch pre titulku rómskych novín Romano nevo ľil.



Kde môžete vidieť jej obrazy

Momentálne má hneď dve výstavy v Rimavskej Sobote. Pri obrazoch použila rôzne techniky aj pestrosť farieb. „A verím, že som sa zase posunula ďalej,” verí Šarlota.

Aktuálne má výstavu Rómski spisovatelia ako ich vidím ja v Gemerskom malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. Je to cyklus desiatich portrétov známych rómskych osobností – spisovateľov. Šarlota použila akrylové farby.

Ďalšiu výstavu má tiež v Rimavskej Sobote, v Galérii Gavinea. Tam sú obrazy vytvorené rôznymi technikami: akrylom, pastelkami, grafitovými ceruzkami.