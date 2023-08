Filmová Blažena Škopková, teda herečka Veronika Kánska (56), sa chystá na svadbu dcéry Anny Márie (30). A bude to stáť za to! Veď ženích, miliardár Richard Chlad (60), nachystal luxusnú svadbu na Maldivách!

Ktorá žena by nebrala svadbu na Maldivách, kde sú nádherné pláže, tyrkysové more a romantické miesta! Anne Márii (30), dcére herečky Veroniky Kánskej (56) z trilógie Slunce, seno... sa tento sen splní. Vydáva sa totiž za miliardára Richarda Chlada (60). Tvária sa ako hrdličky, i keď je ženích o štyri roky starší od budúcej svokry.

Svadba bude 17. novembra na exotických Maldivách. Richard priznal pre Super.cz, že on je na svadbu dokonale pripravený. Naopak, jeho láska sa ešte trápi s výberom svadobných šiat. "Anna preskakuje z jedných svadobných šiat do druhých. Ja jej do toho nehovorím, ani sa do toho nemontujem. Mám už všetko objednané a zaplatené. Ešte vyberieme prstienky,“ zveril sa miliardár.

Pre Chlada to bude už druhá svadba. Nervozitu však nepociťuje. "Som v pohode. Jediné, čo sa môže pokaziť, je počasie. Ak by prišla vlna tsunami, tak spláchne celý rezort," hovorí. "Myslím si, že pre svadbu už viac urobiť nemôžem. Už len preto, že som sa rozhodol po druhýkrát v živote ženiť, tak to mám v hlave urovnané. Nič ma hádam nemôže prekvapiť,“ dodal Richard Chlad.