Daniela Lipšica nafotili v januári v centre Prahy so stážistkou Martinou Kellerovou. A nedávno si spolu vychutnávali letný večer v Modre.

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic si večer na začiatku augusta spríjemnil posedením v reštaurácii v Modre. Spoločnosť mu však nerobila manželka Beáta s deťmi, ale jeho podriadená Martina Kellerová. Nebolo to prvý raz, čo sa objavili spolu aj vo voľnom čase.

Na prechádzke po Prahe

Okoloidúci odfotili Lipšica so štyridsaťročnou Kellerovou už v januári na prechádzke historickým centrom Prahy. Džentlmansky jej ponúkal rameno, pôsobili ako zohratý pár. Fotografie zverejnil týždenník PLUS 7 DNÍ.

Kellerová pôsobí od mája 2022 na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ako stážistka. Prišla z Okresnej prokuratúry v Humennom, odkiaľ ju na ÚŠP navrhol samotný Lipšic, jej súčasný šéf.

Stážisti neprechádzajú výberovým konaním, vyberá si ich vedúci organizačnej zložky, kam sú dočasne pridelení, v tomto prípade teda Lipšic. Jeho návrhy potom schvaľuje generálny prokurátor. Pôvodne mala Kellerová ukončiť stáž už v marci, no predĺžili jej ju. Podľa zmluvy s Justičnou akadémiou má nárok na ubytovanie minimálne do konca októbra.

Stážistka v rozvodovom konaní

Kellerová však zrejme nebude hviezda špeciálnej prokuratúry. Na začiatku procesu s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom povolila ako dôkaz prehratie nahrávky spochybňujúcej kľúčového svedka Bernarda Slobodníka. Jej kolega sa potom urputne snažil tento dôkaz spochybniť, ale neuspel.

V Humennom má Kellerová tri deti a manžela, ktorý pôsobí ako advokát. Podľa najnovších informácií sa rozvádza, pojednávanie sa na súde konalo v júli.

Januárovú prechádzku so stážistkou v Prahe okomentoval Lipšic svojho času ako stretnutie kolegov. Obaja vraj cestovali do hlavného mesta Českej republiky za iným účelom, vedeli však o sebe a tak si tam dohodli stretnutie. Spoločne potom strávili čas aj prechádzkou po pražských uličkách, ona sa pri tom držala jeho ramena. Po tom, čo matku troch detí Lipšic odprevadil na koncert, šiel vraj na ďalšiu schôdzku.

Romantika v Modre

Lenže zišli sa súkromne aj na Slovensku. Tentokrát odfotil náš čitateľ špeciálneho prokurátora a jeho stážistku asi tridsať kilometrov od Bratislavy, kde Lipšic žije. Sedeli v reštaurácii, ktorá má romantickú atmosféru. ,,…Čarovný dvor… Mám pocit, že sem budú chodiť hlavne rozmaznaní Bratislavčania,” píše sa v recenziách na internete. “Rustikálna otvorená kuchyňa, prerobená zo starej šopy, kde malý tím varí pár dní do týždňa pár jedál a obsluhuje pár stolov. V ponuke sú vína miestnych vinárov, lúčne vody (z vlastných bylinkových sirupov), pár predjedál a dve hlavné jedlá,” dozvedeli sme sa z webu.

Čo tam robil večer špeciálny prokurátor s Kellerovou?“Už pri svojom vypočutí som uviedol, že v prípade môjho zvolenia do funkcie špeciálneho prokurátora sa moje spoločenské kontakty výrazne obmedzia, a to takmer výlučne na kolegov z prostredia justičných orgánov. Z uvedených dôvodov je ma možné skoro každý týždeň stretnúť na obede alebo na večeri s kolegom, kolegyňou, alebo kolegami v Pezinku a jeho okolí. Na jednu spoločenskú akciu idem spolu s viacerými kolegami aj dnes večer,” vyhlásil Lipšic pre PLUS 7 DNÍ.

Ondrej Keller nereagoval na naše otázky ohľadom manželky a matky ich troch detí, ktorá sa “odsťahovala” za prácou pod vedením Lipšica na opačný koniec republiky. ,,Nehnevajte sa, ale to sú výsostne súkromné otázky,” skonštatoval ešte stále manžel Martiny Kellerovej.

Celé vyjadrenie Daniela Lipšica nájdete na ďalšej strane