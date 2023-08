Návrhárka Rebecca Justh (66) si sama zariadila luxusnú chatu na Zochovej chate. A pochválila sa unikátnym kúskom, ktorý patril Jánovi Slotovi. Pozrite, čo to má!

Rebecca Justh (66) má chatu v oblasti Zochovej chaty, čo je necelá hodinka cesty z Bratislavy. Redaktorov Plus 7 dní vítala vysmiata od ucha k uchu, čo je u nej už pravidlom. A hneď sa pochválila, že na chate sa rada opaľuje nahá.

Celý pôvodný článok Plus 7 dní nájdete TU!

„Na Zochovej chate som prežívala svoje detské víkendy. Mama pracovala na mestskom úrade na odbore výstavby a rozhodla sa vybudovať chatu. Ako desaťročná som kopala jej základy," pochválila sa Rebecca.

Na návšteve u módnej návrhárky Rebeccy Justh v jej víkendovom dome na Zochovej chate. Zdroj: MATEJ KALINA

O veľa rokov neskôr mama chatu predala. Rebecca z toho bola nešťastná, ale nestrácala nádej, že raz sa tam vráti. A naozaj! Ukázalo sa, že ju kúpila jej kolegyňa Vikina zo Slovenskej televízie, ktorá ju o desať rokov neskôr predávala. „Informovala ma o tom kamarátka, za čo som jej doposiaľ vďačná. Kúpila som ju, a tak sa naša rodinná chata dostala do môjho vlastníctva. Bolo a stále je úžasné a čarovné vracať sa na miesta, kde som prežila niekoľko nezabudnuteľných detských desaťročí," pochvaľuje si Rebecca.

Pôvodná drevená chata už mala najlepšie roky za sebou. „Preto som sa rozhodla, že musím chatu zrekonštruovať. Povedala som si však, že nemá význam investovať do čiastkových úprav a peniaze za predaj rodinného domu a bytu radšej znova investujem. A tak sa aj stalo," vysvetlila.

Rebecca vyštudovala ekonómiu, no vždy túžila byť architektkou a toto bola jedinečná príležitosť, ako sa mohla začať realizovať. „Navrhla som, ako má chata vyzerať, aj dôležité únikové východy a interiérové úpravy. S profesionálnym zakreslením mi pomohla moja priateľka a architektka Vierka. Rekonštrukcia trvala rok," povedala Rebecca.

A chatu nielen navrhla a nakreslila, ale mnohé veci aj vlastnoručne postavila. „Napríklad funkčný exteriérový kozub. Musela som si naštudovať, ako sa to robí, a potom mi stačil jeden robotník, ktorému som hovorila, kde a ako má položiť tehly. Výsledok bol famózny, kozub ťahá ako o dušu," netajila spokojnosť.

"Taktiež som si obložila niektoré steny bridlicou. Bolo to náročné. Obklad som chcela mať až po strop, a tak som musela vyliezť na štvormetrový rebrík, odmerať, zísť, odrezať karbobrúskou, naniesť lepidlo, vyliezť na rebrík, prilepiť a opäť to isté. Nespočítateľne veľakrát,“ spomína na drinu, ktorá však stála za to.

Čo vzácne má v chate a čo má od Jána Slotu čítajte na ďalšej strane!