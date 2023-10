S Patriciou, ktorá v roku 2010 vyhrala šou Talentmania, sa dnes lúčili milovaný manžel, rodina a blízki priatelia. Rovnako aj verejnosť mohla zavítať do ostravského kostola, ktorý sa od 13. hodiny uzavrel len pre pozvaných ľudí. "V sobotu 7. 10. od 11. hodiny bude Kostol Ducha Svätého otvorený pre verejnosť. O 13.00 hod. bude pre verejnosť zatvorené a vpúšťajú sa iba pozvánky. Poslednú rozlúčku s Patriciou Burda Janečkovou od 14.00 hod. povedie Vítězslav Řehulka, farár z Ostravy - Zábľahu. Kto nebude prijatý do kostola, bude si môcť pozrieť rozlúčku na obrazovke so zvukom pred vstupom do kostola," znel oznam na fanúšikovskej facebookovej stránke Patricie Janečkovej.

Patricia Janečková podľahla rakovine. Zdroj: https://www.instagram.com/p/B522bKZhsOX/

Od 11. hodiny prichádzalo do kostola množstvo ľudí, ktorí si prišli uctiť Patriciu. "Je to obrovská tragédia, keď z tohto sveta odíde človek tak v mladom veku, je to veľmi kruté. Patricia nedávala najavo žiadnu bolesť, chorobu brala statočne," prezradil pre český Blesk v živom vstupe kamarát a kolega jej manžela Vlastimila Burdu.

Smútočný obrad pre pozvaných sa začal o 14. hodine pesničkou z filmu "Babička" od Boženy Němcovej, čo bolo, ako prezradil farár, želaním Patricie. Trval presne hodinu. Statočný manžel Vlastimil skrýval smútok za slnečné okuliare. Posledné zbohom mladej speváčke prišli dať viacerí jej kolegovia z divadla, kde pôsobila. Rozlúčiť sa prišiel aj spevák Martin Chodúr s partnerkou Ivonou.

Posledná rozlúčka s Patriciou Janečkovou (†25). Zdroj: blesk

Patricia Janečková († 25) mala pred sebou celý život. Osud sa s ňou však škaredo zahral a v pondelok ráno šokovala správa o jej úmrtí celé Slovensko i Česko. Krásna a talentovaná speváčka si v boji so zákernou chorobou prešla mnohým. Za sebou mala náročnú operáciu, šestnásť chemoterapií a mastektómiu, na ktorú čakala pol roka. O svojom stave pravidelne informovala na sociálnej sieti a palce jej držalo celé Slovensko aj Česko. Po náročnom období v jej živote opäť začalo postupne vychádzať slnko. V apríli tohto roku sa zasnúbila a 24. júna sa vydala za milovaného muža, herca Vlastimila Burdu.

Práve láska rozžiarila jej posledné mesiace až natoľko, že sa zdalo, že nad rakovinou sa jej podarilo vyhrať. Opak sa však, žiaľ, stal pravdou a Patricia v nedeľu 1. októbra svoj boj definitívne prehrala.

