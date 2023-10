Rakovina prsníka si napriek mladému veku nevyberá. So zákerným ochorením zvádzala boj od februára 2022 operná speváčka Patrícia Janečková. Za sebou mala náročnú operáciu, šestnásť chemoterapií a mastektómiu, na ktorú čakala pol roka. Mladá a talentovaná speváčka bojovala so zákerným onkologickým ochorením, ktorému v nedeľu 1. októbra podľahla. Pre ČTK to potvrdila jej manažérka Jana Švábová.

Patrícia sa len v júni vydala. Zdroj: Instagram

Nedávno, 24. júna prežívala najkrajšie obdobie svojho života. Vydala sa za milovaného muža. Urobila tak dva mesiace potom, ako na konci apríla oznámila zásnuby. Šťastie im však, žiaľ, netrvalo dlho. Smutnú správu zverejnil hudobník Marián Čekovský. ,,Patrícia Janečková, veľmi budeš chýbať a veľmi skoro ťa povolali do Božieho zboru," napísal k jej fotke. Nikto tomu nemôže uveriť, pretože sa zdalo, že to najhoršie už má za sebou. Pod jej fotkou, ktorú zverejnil Čekovský, kondoluje množstvo známych umelcov - Miro Jaroš, Nela Pocisková, Patrície Pagáčová, Peter Šarkan Novák, Kristína Tormová, spisovateľka Evita Twardzik a ďalší.

V roku 2013 naspievala Patrícia pesničku s Čekovským a ďalšími interpretmi:

Jej fanúšikovia sú v úplnom šoku a nemôžu uveriť tejto zdrvujúcej správe. "Stále tomu nemôžem uveriť. Úprimnú sústrasť rodine, je to strašná rana. Toto sa nemalo stať. Tento anjel mal zostať na Zemi…" "Odpočívaj v pokoji Pati…Tak anjelská speváčka a úžasný človek…To je strašná rana… nemôžem tomu uveriť." "Ach, nie! Je mi to veľmi ľúto. Veril som, že to bude dobré," reagujú ľudia. "Toto sa nemalo stať... tak veľmi som verila, že bude všetko dobré. Odpočívajte v pokoji, dušička krásna," napísala fanúšička Lucka.

Janečková sa o svojej diagnóze zdôverila na sociálnej sieti vo februári 2022. Priaznivcom vtedy s veľkou bolesťou oznámila, že napriek množstvu koncertov a predstavení, ktoré si naplánovala, ju čaká celkom iný program - náročný boj s ochorením. „Drahí priatelia, tento rok mal byť plný krásnych koncertov a divadelných predstavení. Všetko je inak. Pred pár dňami som od lekárov zistila, že ma čaká veľký boj. Rakovina bola, je a bude medzi nami, aj keď som si vždy myslela, že mladý rovná sa zdravý, nie je tomu tak. Výsledky biopsie preukázali zhubný nádor poprsia,“ napísala v tom čase Patrícia.