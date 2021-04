Martina Šimkovičová pred rokmi patrila k moderátorskej špičke. V roku 2015, po materskej dovolenke, sa mala vrátiť do markizáckych Televíznych novín. Plán návratu jej zmarili protiutečenecké videá, ktoré uverejnila na sociálnej sieti. Pomocnú ruku jej vtedy podal Boris Kollár. Jeho ponuku prijala a v parlamente hájila záujmy jeho strany. Po krátkom čase však od Kollára odišla. Vlani skúšala šťastie na kandidátke strany Hlas ľudu. Do parlamentu sa však už nedostala a pôsobenie v politike zavesila na klinec.

Minulý rok v decembri začala pracovať v internetovej televízii Slovan, kde spolu s jej majiteľom Petrom Kotlárom každý deň moderujú spravodajský servis. Ich hosťami sú väčšinou ľudia, ktorí majú rovnaké politické názory ako oni. Vystriedali sa u nich napríklad Braňo Becík, Peter Marček, Ibi Maiga a nedávno dokonca Robert Fico.

Hosťom v relácii bol aj Ibi Maiga. Zdroj: televizia slovan

Čo na túto novú kariéru hovorí jej bývalá kolegyňa a ostrieľaná moderátorka Zlatica Švajdová Puškárová? „To je každého vlastné rozhodnutie. Ja neviem, aké životné okolnosti ju k tomu priviedli. To zhodnotiť neviem. Prekvapením pre mňa je to preto, že Martina sa politike v Markíze nikdy nevenovala. Bola potom síce aj poslankyňa, no aké pohnútky ju k tomu viedli, ja nehodnotím,” reagovala Zlatica, ktorá jej reláciu nevidela a o televízii Slovan len čítala.

„Typ klasickej politickej relácie to asi nie je. Skôr také voľné rozprávanie. My v Markíze máme inak nastavené politické relácie a aj kritériá na ne. Takže predpokladám, že relácia Martiny Šimkovičovej je iného formátu,” pokračovala moderátorka. Ako sama priznala, s bývalou kolegyňou v kontakte nie je. „Nestretávame sa. Povedala by som, že už viac rokov nie sme v kontakte. Priznám sa, že ten čas teraz veľmi rýchlo letí, ani si už nepamätám, kedy presne z Markízy odišla. No v každom prípade ma prekvapilo, že sa venovala politike ako poslankyňa a potom aj tomuto formátu. Ja som túto jej ambíciu v Markíze vôbec nezaznamenala,” dodala.

Zlatica Puškárová Zdroj: Instagram Z. P.

