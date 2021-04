Martina v tejto proslovenskej televízii Petra Kotlára pôsobí už niekoľko mesiacov. Každý pracovný deň spoločne vysielajú spravodajsko-informačný blok na rôzne aktuálne témy a s hosťami, ktorí sú často rovnako politicky nastavení ako oni, sa rozhorčujú pred kamerami a kritizujú súčasnú koalíciu.

V pondelok bol do televízie pozvaný skutočne zaujímavý rečník, Robert Fico. Šimkovičová, ktorá síce pravidelne chodí do práce vymódená od hlavy po päty, si však na túto príležitosť dala extra záležať. Nahodila sexi červené minišaty a členkové čižmičky. Vlasy mala ako vždy perfektne upravené a sršala dobrou náladou. Fico prišiel minútku pred vysielaním, o 10.59 hodine. Doviezol ho šofér a vonku ho už netrpezlivo čakal Kotlár. S bývalým najvyšším vládnym predstaviteľom si podali ruky a už o pár minút boli v štúdiu. ,,Bože, už od začiatku kokcem,” privítala ho vrúcne Martina a neskrývala nadšenie.

Peter Kotlár, Martina Šimkovičová a Robert Fico. Zdroj: Tv Slovan

,,Neviem, či to je tou vašou energiou, ale je tu s nami predseda Smeru, doc. JUDr. Robert Fico, CSc. Bez papierov ako vždy," pokračovala tým, že vymenovala všetky jeho tituly a nepriamo si kopla do Hegera, ktorý musí mať pred sebou neustále poznámky. A komplimentami na jeho osobu nešetrila ani počas celej, vyše hodinovej diskusie.

Teda skôr povedané jeho monológu, keďže hlavným rečníkom bol práve on. Kým v iných diskusných reláciách býva zvykom, že Fica moderátori často stopnú a nemá šancu povedať všetko, čo chce, u Šimkovičovej sa cítil ako v raji. Nikto mu neskákal do reči, na odpoveď mal neobmedzený priestor, niekedy rozprával aj celých 10 minút a mohol si mohol osočovať koho len chcel. Martina mu pri všetkých jeho odpovediach nahrávala a nadšene súhlasila. Najviac sa dopĺňali pri kritizovaní Matoviča a Hegera.

Martina Šimkovičová Zdroj: Emil Vasko

,,Ja nerád kopem do politických mŕtvol. No Matovič si to spôsobil sám. On je pomätený blázon. A pán Heger? Je to síce slušný človek, ale zdá sa, že je súčasťou nejakej náboženskej sekty. Je evidentne nepripravený na výkon funkcie premiéra,” rozčuľoval sa Fico a Martina, ktorú bývalý premiér nazýval pani redaktorka, iba zbožne pritakávala. ,,Áno, predával nejaký alkohol," zasmiala sa a opäť mu hodila obrovský kompliment. ,,Síce robím aj psychoterapie, keď ste boli v relácii Na hrane s pánom Hegerom, už fakt to bolo na hrane a ja som sa fokusovala iba na vás a rozmýšľala som, či tie jeho útoky dáte. A dali ste to...," pohladila mu ego a hľadela na neho ako na svätý obrázok.

Dokonca ho nestopla ani vo chvíli, keď začal horlivo obhajovať Moniku Jankovskú. ,,Páchali sa na nej gestapacké zverstvá. Útle žieňa viedli ozbrojenci v putách!” rozháňal sa Fico. Martina sa mu zalíškala aj tým, keď povedala, že nechápe, prečo bol taký hon na jeho byt v Bonaparte. ,,Veď niekde predsa bývať musíte!” zadelila. A keďže mohol hovoriť o hocičom a akokoľvek dlho, bolo jasné, že v relácii sa mu nadmieru páči. Na konci im vychválil štúdio a sľúbil, že ešte istotne príde. Bodaj by nie... Po odchode zo štúdia ho vonku čakal šofér, s ktorým odišiel do Prešova. Vychádzal vysmiaty od ucha k uchu a vo fantastickej nálade. Takto spokojného ste ho určite už dlho nevideli.

Prečítajte si tiež: