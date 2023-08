Daniela Nízlová (37) sa začiatkom apríla dala dokopy s hercom z Druhej šance a študentom medicíny Victorom Ibarom (26). Twiinska v rekordnom čase dokonca otehotnela, no nedávno prišiel obrovský šok. Dvojica sa rozišla a speváčka následne v 3. mesiaci prišla o dieťatko. A jej trápenie pokračuje. Aktuálne má zdravotné komplikácie.

To, že Twiinska Daniela Nízlová, ktorá je mamou malej dcérky Lindy (3), je opäť zamilovaná, sa prevalilo v apríli tohto roka. Učaroval jej herec z markizáckej Druhej šance Victor Ibara, ktorý sa ešte na jar 2023 ukázal v spoločnosti po boku vtedajšej frajerky Kristíny. Krátko na to sa exotický herec už túlil k známej speváčke. A ich vzťah nabral bleskovú rýchlosť.

Daniela sa na bábätko veľmi tešila. Zdroj: Instagram danielatwiins

Dvojica začala zverejňovať zamilované fotky a Victor čoraz viac trávil čas aj u nich doma. Hrdličky dokonca už medzičasom boli vyberať aj detský kočík. Ich šťastie však, žiaľ, nemalo dlhé trvanie. Dvojica sa podľa informácií Nového Času rozišla a speváčka navyše prišla o vytúžené dieťatko.

No a napriek tomu, že Daniela medzičasom zverejnila fotky s kamarátkami z koncertu IMT Smile v Banskej Štiavnici, Nízlová opäť prežíva ťažké chvíle. Speváčka v stredu skončila v nemocnici! Svedčí o tom jej snímka, ktorú zverejnila z nemocničného lôžka. "Druhá operácia! Keď sa darí, tak sa darí," napísala k spomínanej fotke. Snažili sme sa skontaktovať aj so samotnou Danielou, no bližšie nič nechcela špecifikovať.

"Pýtali ste sa ma, čo sa mi opäť stalo. S nohami nemám nič, ako ste si mysleli. Len po prvom zákroku, keď som prišla o bábätko, nastali, žiaľ, ďalšie komplikácie a museli ma tentokrát operovať laparoskopicky. Ďakujem mojej najšikovnejšej lekárke a kamarátke a celému personálu v nemocnici v Leviciach. Som v najlepších rukách," napísala vo štvrtok ráno Daniela na svojom profile na Instagrame. Prajeme skoré uzdravenie!