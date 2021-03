To, že instagramová hviezdička Zuzana Plačková (29) doma obsedí sotva pár dní, je známe už dlho. Napriek tomu, že na Slovensku stále platí lockdown a zákaz vychádzania, jej sa tieto nariadenia zrejme netýkajú. Opäť si zbalila veci a s partičkou kamarátov vyrazila na súkromnú chatu do Mýta pod Ďumbierom. Odtiaľ si vyrazila do Jasnej, kde sa poriadne odviazala.

Kým viacerí Slováci sú už z celkovej situácie ohľadom pandémie koronavírusu zdeprimovaní a poctivo sedia doma a dodržujú nariadenia vlády, Plačková si veselo užíva a žúruje na horách. A ako to u nej už býva zvykom, všetko to zdokumentovala na Instagram. Tam však zverejnila aj to, čo radšej malo ostať iba v súkromnom archíve. Zuza, potužená alkoholom, ktorý si dopriala vonku pred bufetom v Jasnej, si stiahla nohavice a mala vykonať malú potrebu, pričom ju točili jej kamaráti.

Zuzana Plačková na výlete v Nízkych Tatrách. Zdroj: Instagram/queen_plackova

Plačková to v zápätí zverejnila na svojom profile na Instagrame v tzv. "Instastories". Pár hodín na to si však uvedomila, ako aj sama povedala, keď pretriezvela, akú hlúposť urobila. "No, odvážila som sa teraz pozrieť si všetky svoje stories, samozrejme som to musela premazať! Povedzte mi, prečo som taká sprostá, keď som opitá? Prečo?" kládla si verejne otázku Plačková so zachrípnutým hlasom, ktorý iba podčiarkol to, že Zuza to naozaj večer predtým poriadne prehnala.

Prečítajte si tiež: