Vyšportovaný, vysoký, charizmatický šesťdesiatnik, po ktorom ešte stále na ulici poškuľujú ženy. To nie je len charakteristika Stana Baláža zo seriálu ZOO, ale aj Milana Bahula, ktorý ho stvárnil. Neskôr si zahral aj v seriáli Za sklom. Herec mal v minulosti viac práce u našich českých susedov. A vtedy si tam našiel o 15 rokov mladšiu lásku Kateřinu, ktorá mu k dvom deťom z predchádzajúceho manželstva porodila dcéru.

Lenže v roku 2013 ich vzťah stroskotal. Umelec sa opäť zamiloval do výrazne mladšej kolegyne, ktorá má o 21 rokov menej ako on. Ide o herečku z Radošinského naivného divadla Andreu Martvoňovú. „Iskra preskočila v prvej polovici roku 2014 pri nakrúcaní seriálu Chlapi neplačú,” prezradil Bahúl v minulosti pre český portál Super.cz.

Milan Bahúl a Božidara Turzonovová Zdroj: ČT

Dvojica sa však na verejnosti spolu neukazovala. V minulosti však Andrea varila v Bez servítke, kde prvýkrát preukázala náklonnosť k hercovi, keď si pred kamerou vymenili sladký bozk. Odvtedy sa nikde spolu na verejnosti neukázali. Až doteraz. Milan Bahul prišiel s Andreou ruka v ruke a herec sa tak vôbec prvýkrát ukázal so svojou láskou, s ktorou randí už osem rokov, v spoločnosti. Urobil tak na jojkárskej premiére prvej časti krimiseriálu Ultimátum, v ktorom účinkuje. Okrem neho si v ňom zahrali Ján Koleník, Diana Mórová, Peter Kočiš, Attila Végh či Anka Šišková. Viacerí hostia ani netušili, že dvojica tvorí pár, a mysleli si, že herec sa objavil s novou partnerkou.

„My sme spolu už pomaly desať rokov. Chodím na premiéry Andrejke do divadla a ona prišla zase na moju premiéru sem. My na takéto akcie nechodievame. Ja sa nestarám do Smotánok a podobných záležitostí. Nemám to zapotreby, žijeme si svoj pohodový život,“ prezradil nám Bahul, ktorý však už nad ďalšou svadbou, keďže raz už ženatý bol, neuvažuje.

„Nie, zatiaľ nie. Na tom papieri máte nejakú záruku? Manželstvo nikomu nevyčítam. Keď sa jedného dňa zobudíme a povieme si, počúvaj, poďme do toho... ale svadba nie je záruka ničoho. Je to len záruka problému. Keby pri sobáši robili ľudia také problémy, aké robia pri rozvodoch, možno by tí ľudia boli šťastnejší,“ dodal.

