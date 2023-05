Kráľom a kráľovnou tanečného parketu sa stala herečka Janka Kovalčíková (32) so skvelým tanečníkom Vildom Šírom. Gratulovala im rodina, kamaráti i všetci účastníci šou, bez Maria Cimarra (51) a bez jej manžela Adana Graňáka. Obaja totiž na finále nedorazili. Ako to vyzeralo v zákulisí, ktoré známe tváre boli pozvané, a čo sa dialo, keď sa pred polnocou vypli kamery?

Sála počas finále praskala vo švíkoch. Po červenom koberci sa prešlo mnoho známych tvárí, medzi ktorými nechýbali Simona Krai- nová s manželom, Petrana zo šou Ruža pre nevestu či Zlatica Švajdová Puškárová. Tá dorazila bez manžela, ktorý, žiaľ, v ten večer vysielal a následne v noci odlietal so synom na turnaj.

Nová kráľovná parketu Janka Kovalčíková. Zdroj: Emil Vaško

Keď krátko pred polnocou vyhlásili 3. miesto, na ktorom skončil Vratko Sirági, všetci čakali, kedy Viktor Vincze vykríkne meno víťaza. Rozhodovalo sa medzi Jankou Kovalčíkovou a Gabikou Marcinkovou. Tou šťastnejšou bola Janka s Vildom Šírom. Keď sa vypli kamery, víťazov obkľúčili ostatní súťažiaci šou a dvojica si strihla tanec na ich hymnu tejto série – taliansku pesničku Bella, Ciao.

Na živom prenose ale chýbal Kubánec Mario Cimarro. Ten hneď v úvode šou príliš neohúril tanečnými schopnosťami a pre viacerých divákov bol sklamaním a dokonca došlo k výmene jeho partnerky Vandy Polákovej, ktorú nahradila Vanessa Indrová. Vanda údajne odstúpila pre covid, no tento dôvod sa vtedy viacerým zdal divný. Údajne slabé tanečné výkony mali primať k odchodu Vandu, ktorá iba rok predtým dostala najlepšieho tanečníka série Jána Koleníka. Mario vypadol po 6. kole a odvtedy sa na prenosoch, ako to býva zvykom, neukázal. Jeho vypadnutím sa skončila aj jeho púť v šou, a to doslova. Markíze dal košom aj na veľkom finále!

Jankin manžel na finále chýbal. Zdroj: TV Markíza

Divákom sa neprihovoril ani prostredníctvom videoodkazu, ako to zvykne bývať v prípade, ak sa niekto osobne nezúčastní na programe alebo dokrútkach. Za Cimarrovou neúčasťou na priamych prenosoch mali byť údajne napäté vzťahy v zákulisí. Napriek tomu, že bol už naspäť za veľkou mlákou, v dnešných časoch vďaka technickým vymoženostiam mohol napríklad nahrať video s poďakovaním. Žiaľ, nestalo sa tak. „Mario odišiel za povinnosťami, je v Amerike. Bolo by to veľmi komplikované ho sem dotiahnuť na jeden večer, takže my ho týmto pozdravujeme. Svoju úlohu si splnil. Do tejto šou priniesol niečo nové, sme veľmi radi, že sme v súťaži mali takúto medzinárodnú star a kedykoľvek ho na Slovensku privítame aj v budúcnosti. V dokrútkach nebol preto, lebo je v Amerike. Točili sme ich na poslednú chvíľu, keďže do minulého týždňa sme nevedeli, kto bude vo finále. Preto sa v nich Mario menej objavoval. Netreba za tým hľadať nič iné,” povedal nám režisér Pepe Majeský.

Zaujímavosťou však je to, že Cimarrova snúbenica Broňa je stále na Slovensku. Svedčia o tom jej zábery na Instagrame, kde sa cez uplynulý víkend fotila v jednej pivárni v Petržalke. Naskytá sa teda otázka, či je Cimarro naozaj naspäť v Amerike, ako tvrdí režisér šou Pepe Majeský, a nechal by tak v Bratislave svoje dve princezné. Navyše dvojica plánuje onedlho krstiny svojej dcérky Briany tu na Slovensku.

Víťazku Kovalčíkovú v hľadisku v ten večer podporovali rodičia a množstvo kamarátov, no jej manžel, Adam Graňák, medzi nimi chýbal. „Bol na dlho plánovanej rozlúčke so slobodou jedného z najlepších kamarátov,” dozvedeli sme sa od herečky. A zatiaľ čo Jankin muž nedorazil, porazená finalistka Gabika Marcinková na prenose mala podporu – milovaného manžela Martina Mihalčína, ktorý sa na prenose šou objavil vôbec prvýkrát a to rovno na finále. Napriek tomu, že Gabika skončila druhá, pre neho bola víťazkou práve ona! A preto ju obdaroval sladkými bozkami. Po prenose sa všetci súťažiaci presunuli na súkromnú párty, ktorá trvala do skorých ranných hodín.