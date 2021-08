Malý Sebastiánko, ktorého zdravotný stav si vyžiadal unikátnu liečbu v Bostone, ktorá by mu umožnila normálne dýchať a žiť, je už tri mesiace v opatere amerických špecialistov. Rodina je nesmierne vďačná dobrým ľuďom, ktorí to umožnili.

Pôvodné plány boli, že krátko po prílete do USA sa chlapec podrobí unikátnej operácii, ktorá by mu zásadným spôsobom zlepšila život. S takými vážnymi komplikáciami, ktoré prišli, však nikto nerátal.

„Niekedy musíte prestať myslieť a začať len jednoducho veriť, že to bude lepšie,“ napísala na sociálnej sieti Sebinkova mama Mirka, vyštudovaná zverolekárka.

Pri Sebinkových diagnózach totiž strácajú istotu pod nohami aj skúsení odborníci v Bostone. Chlapčekov zdravotný stav podrobne skúmajú, aby sa pri operácii nestala žiadna chyba.

„Máme za sebou zopár ďalších náročných návštev nemocnice a lekárov. Dobrá správa je, že lekári sa naozaj snažia prísť na to, kde je ‚problém‘, dokonca majú aj tipy, o akú konkrétnu diagnózu u Sebiho ide, aj keď je vraj veľmi raritná,“ píše Sebinkova mama z Bostonu.

Podľa zistení špeciálneho vyšetrenia u malého pacienta nedochádza k správnej funkcii výmeny určitých iónov alebo „energie“ medzi synapsami. Nevedomé informácie sa tak nervovým systémom nedostanú do konkrétnych častí tela. Zatiaľ však nie je jasné prečo.

„Tých ochorení môže byť hneď niekoľko. Sebimu odobrali vzorky a dali ich preskúmať na konkrétne gény, ktoré môžu byť za to zodpovedné. Ak sa nájde poškodenie, je potrebné otestovať nás, rodičov a aj sestričku Eby, či nie sme nositelia. To je aj preto, aby nám znížili náklady, keďže takto si to vedia dať do výskumu. Inak by sme museli všetko hradiť z vlastného a tieto genetické testy sú príšerne drahé,“ popisuje mama Mirka najnovšie problémy.

