Sebinkovo čakanie na plánovanú operáciu sa stále predlžuje ďalšími zdravotnými komplikáciami. Po stretnutí s novým lekárom už rodičia vedia, že najskôr sa bude musieť riešiť jeho apnoe, až potom lekári určia typ operácie Sebinkovej problémovej priedušnice.

„Aby toho nebolo málo, Sebi chytil kliešťa, ktoré sú tu v každej tráve,“ píše Sebinkova mama, ktorá mu kliešťa vybrala, vydezinfikovala, no keďže mal to miesto aj tretí deň stále červené a bolestivé, ukázali to v nemocnici a lekár konštatoval, že tam má zápal, a tým že je to priamo na kĺbe, ktorý mal už mierne opuchnutý, malý pacient hneď dostal antibiotiká.

Mirka: Nemáme na výber

„No na porazenie. Vzhľadom na to, že má Sebi aj imunodeficit, je viac ako nutné liečiť začínajúci zápal hneď a ak by sa to zhoršilo, tak vraj dokonca okamžitý nástup do nemocnice,“ napísala mama s tým, že Sebi už nemal náladu ani na fotku... „No nepridáva to na psychike nikomu. Už len vydržať, nemáme na výber,“ dodala lakonicky.

Napriek neustálym komplikáciám niektorí ľudia na sociálnej sieti Sebinkovu rodinu obviňujú, že si spravila za ich vyzbierané peniaze niekoľkotýždňovú dovolenku v Amerike. Preto sa Sebinkova mama Mirka rozhodla popísať, ako ich pobyt vyzerá naozaj. Budete prekvapení.

Zmrzlina za 20 dolárov

„Mnoho ľudí si to neuvedomuje, ale tu je to tak 10x drahšie ako u nás...“ píše Mirka. „Ubytovanie, akože 1,5-izbový apartmán, stojí 4 000 mesačne, polovica chleba 4 - 5 dolárov, párky 6 dolárov, zmrzlina po ceste z nemocnice, len pre deti (2 kornútky) stojí od 12 do 20 dolárov. Doprava takisto, každý deň len cesta do nemocnice buď metrom, alebo busom od 9 dolárov denne, v nevyhnutnom prípade taxík 20 dolárov jedna cesta...“ vysvetľuje mama, ktorá by so svojím synčekom bola najradšej už doma, ale keď boj za jeho zdravie dotiahla tak ďaleko, je odhodlaná vydržať.

„Zo zbierky sa platia len liečebné náklady a z 2 % sa zaplatilo ubytovanie na prvý mesiac, ostatné je všetko na nás... Takže nie, nie sme tu na dovolenke, ako si mnohí mysleli podľa fotky, keď sme si dovolili zobrať deti (pešo, zadarmo) na pláž vyvetrať sa. Ale niektorým to nevysvetlíte... radi by sme, aby si to s nami vymenili a vyskúšali so Sebim,“ dodala Mirka s tým, že najnovšie si budú musieť kupovať aj materiál k tracheostomii, ktorý zháňajú najlacnejšie na webových stránkach.

Okrem kritizujúcich sa však medzi sledovateľmi chlapcovho príbehu našli aj takí, ktorí žijú v Bostone a ponúkli sa, že pomôžu aspoň s bežnými vecami, ak bude treba. A desiatky Slovákov im každý deň vyjadrujú svoju podporu a obdiv.