Nový režim! Ďalšie zmeny v podmienkach fungovania pre cestovný ruch. Od 19. januára sa podľa upravených proticovidových opatrení do lyžiarskych stredísk dostanú aj otestovaní lyžiari, hoteloví hostia sa musia pripraviť na režim OP+, v ktorom budú zvýhodnení zaočkovaní klienti s booster dávkou. Hotely, vodné parky aj lyžiarske strediská chcú popritom zabojovať o klientov zvýhodnenými ponukami.

Pandémie COVID-19 a blížiaca sa vlna varianty Omikron priniesli nové opatrenia, ktoré menia súčasný režim v lyžiarskych strediskách a hoteloch. „Od 19. januára budú hotelové služby dostupné v režime OP+, ktorý umožňuje ubytovať sa bez potreby testovania hosťom, ktorí dostali posilňujúcu (booster) dávku vakcíny. Test pri nástupe do ubytovania budú tak ako doteraz potrebovať hostia s prekonaným ochorením alebo s dvomi dávkami očkovania proti COVID-19. Zároveň sa ruší obmedzenie kapacity hotelov na 75%,“ informoval Marián Polák, riaditeľ hospitality v lyžiarskom stredisku Jasná.

Dôležitá je aj zmena opatrení v lyžiarskych strediskách, ktoré budú od 19. 1. v prevádzke pre v režime OTP. „Lanovky budú fungovať v rovnakom režime ako ostatná verejná doprava. Nebudú už kapacitné obmedzenia, vstup na lanovky budú mať hostia v režime očkovaní, testovaní a po prekonaní ochorenia. Povinnosťou bude zároveň používanie respirátora,“ doplnil riaditeľ strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.

Nové pravidlá prichádzajú v období medzisezóny, teda nižšej návštevnosti stredísk cestovného ruchu. „Kým v tých najvyťaženejších dňoch na prelome rokov sme mali obsadenosť horských hotelov v priemere okolo 80% z možnej kapacity hotela(75%), aktuálne sa v hoteloch na Liptove a vo Vysokých Tatrách pohybuje obsadenosť v priemere okolo 25%,“ informoval Matej Hulej, obchodný manažér TMR na Slovensku.

Medzisezóna sa vďaka dynamickým cenám premieta do nižších cien za lyžovačku. „Lyžovačka je v týchto dňoch podstatne lacnejšia a snažíme sa urobiť všetko preto, aby sme zatraktívnili aj ubytovacie kapacity. Od pondelka začíname ponúkať extra výhodné balíky ubytovania so skipasmi, špeciálna ponuka je od utorka pripravená aj pre hotely vo vodných parkoch, v ktorých majú deti až do 2. februára pobyt grátis. Ak k tomu pripočítame možnosť využiť stále obľúbené rekreačné poukazy, zimné pobyty v Jasnej, Vysokých Tatrách aj vo vodných parkoch sú dostupné za veľmi zaujímavých podmienok,“ uzavrel Hulej.

