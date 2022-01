Kritike odborníci podrobili aj jeho výber trasy na Gerlach, ale aj spôsob istenia.

Desivý záber

Horská záchranná služba uverejnila v uplynulých dňoch rozbor nehody a v nej okrem iného uviedla: "Sprievodca mal na nohách stúpacie železá, ktoré neboli vhodné na bezpečný postup v danom teréne a podmienkach. Môžeme sa domnievať, že došlo k pošmyknutiu a následnému pádu jedného alebo viacerých členov lanového družstva..." V prílohe HZS uverejnila fotografiu nôh horského sprievodcu s komentárom: "Značne opotrebované stúpacie železá, nevhodné na dané podmienky." Podpísalo sa pod tragédiu, ktorá si vyžiadala životy troch Poliakov, podcenenie výstroja? Prvé indície hovoria, že možné to je. Isté je však aj to, že všetko sú to len domnienky, keďže hrozivý pád nikto z trojice neprežil.

Prosba o odpustenie

Priatelia horského sprievodcu aj s ohľadom na spomenuté prosia Slovákov, aby sa na Michala nehnevali a nespomínali na neho v zlom. "Stalo sa, čo sa už neodstane. Prajte mu ľahké odpočinutie. Hoci je to smutné, zomrel tam, kde to najviac miloval," napísal Piotr.

Kamarát osamel

Kacper v rámci spomienky na sociálnej sieti sa rozľútostil: "Hory mi zobrali môjho kamaráta a spoločníka na horskú turistiku Michała. Zomrel cestou na Gerlach. Bol na ňom viac ako 20-krát v lete aj v zime, bol to skvelý lezec. Odpočívaj v pokoji! Michal R.I.P.