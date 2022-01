Braňova mamička Beáta dnes oslavuje 74. narodeniny. "Aj s ohľadom na situáciu, ktorá všeobecne nie je pre mnohých priaznivá, sa mama dožila tohto pekného veku v dobrom fyzickom i mentálnom zdraví," hovorí Braňo. "Ráno, v tento magický dátum 11. 1. som jej zablahoželal telefonicky a popoludní aj osobne, samozrejme, za dodržania platných opatrení. Bolo to prianie toho, čoho hodnotu sme mnohí spoznali až teraz, zdravie, šťastie, spokojnosť a duševnú pohodu," poznamená hudobník, ktorý pravidelne telefonuje mame každý deň, neraz aj viackrát denne.

Vďaka za meno

Vysvetľuje, že mama nedokáže sedieť nečinne, stále sa niečim zaoberá. "Rada číta knihy a nielen v slovenčine, lúšti krížovky, venuje sa ručným prácam, najmä pleteniu. Ako kulisu má stále zapnuté rádio, aby bola informovaná o všetkom čo sa deje, ale vypočuje si so záujmom aj peknú pieseň, či zaujímavé rozprávanie," nešetrí syn chválou. Pani Beáta je rodáčka z mestečka Giraltovce v okrese Svidník. "Tam som zažil vždy najkrajšie prázdniny. Mnohé dnešné deti nemajú ani predstavu, aké to boli úžasné časy. Práve babičke - maminej matke môžem poďakovať, že mi vybrala meno Braňo. Vtedy bolo jeho nositeľov ako šafránu, ale aj tak som rád a ďakujem jej do neba za výber," hovorí spevák.

Nádherné spomienky

Zaujímalo nás, čo sa mu v pamäti vynorí ako prvé pri spomienke na mamu. "Určite sú to roky keď som chodil do Materskej školy na Murgašovej ulici v Košiciach. Mama pracovala ako laborantka v labáku Štátnej inšpekcie akosti na neďalekej Fejovej ulici. Vždy keď skončila v práci, zastavila sa pre mňa v škôlke, išli sme potom do Tuzexu na Hlavnej a tam mi každý deň kúpila angličák za 4 bony (špeciálne peňažné poukážky za socializmu - pozn. red.), následne sme išli do "osemposchoďáku" na laskonku, potom na električku a domov. Bývali sme vtedy Nad Jazerom na Jenisejskej ulici," spomenie zaujímavú historku z detstva.

Jablko spadlo ďaleko od stromu

Braňo sa upísal hudbe a spevu, hoci jeho mama inklinovala skôr k chémii. "Vyštudovala v Bratislave chemickú priemyslovku aj preto ju zaujala práca v laboratóriu. Mňa tento odbor nenadchol," smeje sa rocker, ktorý sa občas rozpráva s mamou "ich slangom". "Sú to slová, ktoré keď povieme, len my dvaja vieme, o čom je reč, pripomína nám to mnohé udalosti alebo etapy života. Konkretizovať to nechcem, nech to ostane našim malým spoločným tajomstvom," uzatvára príjemné rozprávanie Braňo Mojsej.

