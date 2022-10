Spojené voľby županov, primátorov, starostov a poslancov miestnych, mestských i obecných zastupiteľstiev sa uskutočnia už o pár dní. Nezisková mimovládna organizácia Transparency International Slovensko pozoruje a hodnotí férovosť a transparentnosť predvolebnej kampane. Financie, ktoré naliali do svojej kampane župan Trnka a primátor Polaček vyrážajú dych.

Dvojica z východu sa pri sebaprezentácii na Facebooku poriadne rozšupla a to až natoľko, že tromfla aj bratislavských kolegov.

Neziskovka Transparency International Slovensko (TIS) na základe údajov z Knižnice reklám facebooku vypočítala, že za posledných 90 dní minulo na sponzorované statusy na facebooku viac než 3 000 eur až 29 adeptov. Pričom len statusy politikov stáli za uplynulé tri mesiace vyše 176-tisíc eur, z čoho pätinu investovali do reklám v poslednom týždni.

Rekordéri z Košíc

Spresňuje, že najintenzívnejšie prebieha facebookový volebný súboj o voliča na východe. "Absolútnym rekordérom je košický župan Rastislav Trnka, ktorý do sponzorovaného obsahu na sociálnej sieti investoval za posledné tri mesiace až 22 513 eur. Za toto obdobie platil za šírenie obsahu na svojej stránke 257-krát, ďalšie desiatky statusov sponzoroval v tomto roku už skôr a celkové investície do FB sú tak u neho ešte o pár tisíc eur vyššie," znie štatistika TIS.

Šéf košickej radnice tiež netrochárči

Druhú najväčšiu kampaň na FB má košický primátor Jaroslav Polaček. "Ten do nej v posledných troch mesiacoch vložil takmer 12-tisíc. Jeho protikandidát Jozef Karabin "len" 9 600 eur, kým profil súčasného primátora Bratislavy Matúša Valla je s necelými 9 tisícami až na štvrtom mieste."

Takmer totožnú sumu za rovnaké obdobie do Facebooku investoval jeho súper Rudolf Kusý, ktorému kampaň na sociálnych sieťach financuje strana Dobrá voľba. V top desiatke FB kampaní sa okrem súbojov v župách a krajských mestách ocitla aj kandidátka aliancie maďarských strán v Komárne Ildikó Bauer, uvádza neziskovka na svojej stránke s tým, že na príklade inzercie na sociálnych sieťach sa pozreli aj na to, do akej miery odrážajú realitu transparentné účty kandidátov a ako užitočné sú pre verejnú kontrolu.