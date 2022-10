Tesne po tragickej nehode na Zochovej vyrozprávala Zuzana na sociálnej sieti neobyčajný príbeh. Spolužiačka nebohých študentov spomenula šľachetných kapucínov, ktorí sa po nehode zachovali tak, ako to vedia len mnohí duchovní.

Zuzka písala o tom, že rovno oproti autobusovej zastávke je kláštor kapucínov. Rehoľníci hneď potom, keď počuli ohlušujúci náraz vybehli na ulicu, keď videli čo sa stalo, náhlili sa k stonajúcim ľuďom, ale aj k tým, ktorí už na vonkajšie podnety nereagovali a následkom ťažkých zranení podľahli na mieste tragédie.

Láskavý rehoľník

Dievča, ktoré bolo po tragickej nehode zdrvené a nedokázalo myslieť na nič iné, len na tragédiu sa rozhodlo prežiť záver dňa duchovnejšie. "Večer som vošla na omšu ku kapucínom, kde brat Damián práve dokončoval kázeň slovami: "Skôr ako poviem amen, chcem vám ešte niečo povedať. Viem, že ste všetci otrasení z toho, čo ste videli a počuli. Ale ja Vám chcem povedať, aby ste sa nebáli, ale radovali...!" Kňaz veriacim, hovoril, že aj on bol so svojimi spolubratmi na mieste nešťastia. "Všetkým som dal rozhrešenie a požehnal im. Tí mladí ľudia išli do neba, Boh sa o nich postaral!"

Nie ON, ale opitý vodič

Zuzana k tomu pridala, že ani nevie opísať aká radosť po týchto slovách zaplavila jej srdce. Mnohí sa tesne po tragédii pýtali, prečo Boh dopustil také nešťastie? "To nie On, ale niekto sa rozhodol vo svojej pýche v ten večer šoférovať auto opitý a toto sa pre mnohých nevinných skončilo tragédiou. Nie preto, že to Boh chcel, ale preto, že človek zlyhal...," znie vysvetlenie možno spolužiačky i kamarátky niektorej z obeti.

Sú v nebi

Duchovní môžu v takýchto situáciách udeliť ľuďom sviatosť umierajúcich a pápežské odpustky, čiže tzv. úplné odpustenie hriechov. Kapucíni to spravili a tak je nádej, že sú už v nebi.

Rovnakým príbehom utešoval smútiacich aj kňaz v Spišskej Novej Vsi, keď pochovával prvú obeť tragédie Natáliu Hamrákovú.

