Aktivity starostu Igora Petrovčíka podporil košický umelecký kováč Vladimír Eperješi, ktorý pôvodne varil guláš na ukrajinskej strane hraničného priechodu Vyšné Nemecké. Ten neskôr presťahoval svoj Food Truck na kúpalisko ČH na Staničnom námestí v Košiciach, kde vytvorili hlavné stanovište charitatívnej pomoci Staromešťanov utečencom.

Hádzanie polien

Zohratý tím fungoval perfektne a ľudia odkázaní na pomoc si ich ochotu, ľudskosť a pružnosť pochvaľovali. Aj preto priaznivcov a podporovateľov prekvapil 17. marca status starostu Petrovčíka. Oznámil, že s aktivitami tohto druhu on aj jeho spolupracovníci končia, keďže sa nemienia neustále s niekym naťahovať. Ako vyplynulo z ďalších riadkov, polená pod nohy dobrovoľníkom hádzalo mesto.

Závisť?!

Starosta Petrovčík následne v statuse vymenoval, čo všetko sa mu so spolupracovníkmi podarilo vybaviť a zrealizovať. Napokon s horkosťou dodal: "My, MČ Košice-Staré Mesto s Food Truckom už nie sme vítaní s našim fantastickým gulášom, ktorý tam varíme takmer 3 týždne, rozhodli sme sa spolu s Vladimírom Vepi Eperješim, že sa nebudeme tlačiť, tam, kde nás nechcú. To, čo s nami za posledné dva dni robilo vedenie Mestskej polície Košice, pravdepodobne v zmysle pokynov vedenia mesta, nemá v civilizovanej krajine obdobu. Múdrejší ustúpi, preto ďakujeme a odchádzame. Zastavujeme potravinovú pomoc pre utečencov na ČH, nakoľko nás svojimi krokmi za posledné dva dni k tomu dokopali. Je mi to veľmi ľúto a nerozumiem prečo," pokračoval vyčítavým tónom.

Nelogické rozhodnutie

Staromestský šéf spresnil, že Centrum pomoci na Hviezdoslavovej 7, Košice nekončí a naďalej expeduje denne vyše 100 balíkov pomoci pre utečencov, ktorí sa usadili v Košiciach a rovnako pokračujú v každodennom organizovaní konvojov pomoci do okolia Uble. "Všetko, čo sme za tieto tri týždne pre utečencov spravili a dokázali, nestálo štát, KSK, mesto, MČ ani cent…Teraz už štafetu preberá štát. Eduard Heger - predseda vlády SR, Roman Mikulec cez okresné úrady za pomoci primátora Košíc, ale, samozrejme, už z peňazí nás všetkých...!" V komentoch na sociálnej sieti, ale aj medzi Košičanmi odznelo, že táto neprávosť sa deje len preto, že košickému primátorovi, ktorý netají, že by rád aj po najbližších voľbách sedel na teplom, dobre platenom mieste prekáža, že popri starostovi Petrovčíkovi bol málo viditeľný, tak ho preto "vyšupol" z kúpaliska, ktoré je majetkom mesta.

