Pohrebom sa trápenie rodiny neskončilo. Vdova i jej dve deti majú od tragickej smrti Štefana Libiaka († 51) zdravotné problémy. Na pokoji im nepridávajú kadejaké šuškandy o tom, prečo muž odišiel nepozorovane z dvora a následne si siahol na život.

Kto si bez viny...

V snahe očistiť pamiatku milovaného otca a manžela kontaktovala Plus JEDEN DEŇ vdova Jana aj v mene detí Simony a Filipa. "Po viac než piatich mesiacoch som sa ako tak dala psychicky do poriadku. Pracujem, študujem a snažím sa tak odvádzať moje myšlienky od toho, čo sa stalo. Deti sa vrátili do zahraničia, kde obidve pôsobili už predtým, než nás postihla tragédia. Viem, že manžela mi už nikto a nič nevráti, ale chcem uviesť na pravú mieru niektoré nezmysly, o ktorých sa rozpráva," prízvukuje Jana, ktorej sa ťažko počúvajú reči o tom, že chcela spolu s deťmi muža silou-mocou dostať na psychiatriu.

POZRITE SI TU FOTO Z ROZLÚČKY SO ŠTEFANOM >>>>

Do Švajčiarska nedošiel

"Štefan nebol blázon. Bol láskavý manžel a otec. Pracoval a staral sa najlepšie ako vedel, aby zabezpečil rodinu. Zhruba dva mesiace pred jeho nezvestnosťou som si všimla, že je stále veľmi smutný. Aj syn, keď prišiel domov a pomáhal mu v garáži (Libiak prevádzkoval autoservis - pozn. red.) spomenul, že otec sa zmenil a v minulosti z veselého človeka neostalo nič," pripisovali to smrti jeho krstného otca, ktorý sa koncom minulého roka nešťastnou náhodou postrelil pri zabíjačke a zomrel. "Manžela však smútok neopúšťal. Vianoce ho tiež nerozveselili, hoci boli obidve deti doma. Dokonca ani naša vnučka Ninka, ktorú zbožňoval. Dohodli sme sa, že na rok pôjde do Švajčiarska, aby zmenil prostredie a prišiel na iné myšlienky," hovorí o plánoch, ktoré sa však nepodarilo naplniť, keďže muž cestu do zahraničia neustále odsúval.