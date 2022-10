To, že jeho plán nebol len skratom, svedčia výhražné textovky, ktoré posielal spolužiakom, s ktorými sa dostal do konfliktu."Nikto to neriešil, brali to ako vtip. Tieto veci sa bežne dejú na sociálnych sieťach, tak sa to stalo ako keby bežnou súčasťou nášho života. Ako vidíme, podcenili sme to. V prvom rade žiaci, že to neohlásili, keď už nie nám v škole, tak rodičom," hovorí učiteľka, ktorá s ohľadom na situáciu v obci i to, že prípad rieši NAKA, si želá ostať v anonymite.

Plané reči a výhovorky

Učiteľka nesúhlasí s tým, čo tvrdí Alexova mama Tamara (prezývka ženy, tak ju miestni volajú, nie Jana, ako je krstená - pozn. redakcie). "Reči matky o migréne, šikanovní a natáčaní videa sú len jej výhovorky. Chlapec býva v dome so samými ženami - s mamou, jej slobodnou sestrou a babkou. Donedávna s nimi žila aj neter Tamary, ale tá sa po vydaji odsťahovala. Všetci Alexa rozmaznávali a robil si pri nich, čo chcel. Nikto na neho nezvýšil hlas, ani ho neudrel a tu je výsledok," prízvukuje pedagogička.

Viac fotografií nájdete v galérii >>>

Obklopený babincom

Dodáva, že chlapcovi chýba mužský vzor. "Tamara robila v minulosti v Česku, kde sa "prespala". Dieťa si nechala, ale o jeho otcovi nechcela ani počuť. Údajne hovorila, že kde mala oči, keď sa s ním dala dokopy, keďže to nebol poriadny človek. K tomu, čo žiak plánoval urobiť, si myslím, že prispelo viacero okolností," hovorí tajnostkársky.

Žiadne neviniatko

"Zhruba pred pol rokom sa Alex ešte s jedným Rómom dostal do potýčky s miestnym chlapcom, ale nie z ich etnika. Zbili ho a otec zraneného podal trestné oznámenie. Riešila to síce polícia, ale uhrali to do autu a bitkári vyviazli bez trestu. Otec zbitého stiahol trestné oznámenie, nikto nevedel prečo. V Mníšku sa teraz hovorí, že zrejme v spojitosti s prípadom so sekerou niekto upozornil policajtov aj na tento starší prípad a NAKA mu to spočítala," spomenie žena nedávny incident.

Čítajte na ďalšej strane, kto ako jediný zareagoval na bitku a čo urobil, tiež prečo vstúpil na scénu biologický otec Alexa >>>