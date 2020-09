Poslom tejto smutnej správy, ktorá sa okamžite rozletela v umeleckej i laickej verejnosti bol tlačový tajomník Štátneho divadla Košice, Svjatoslav Dohovič. "Vo veku 63 rokov náhle skonal huslista Peter Takáč, ktorý celý svoj profesionálny život strávil v orchestri Štátneho divadla Košice. Do operného orchestra nastúpil hneď po skončení konzervatória v roku 1977 a počas viac ako štyridsiatich sezón pôsobil nielen ako hráč, ale aj ako koncertný majster a vedúci nástrojovej skupiny 1. huslí, v posledných rokoch bol archivárom hudobných nástrojov. Česť jeho pamiatke!" napísal Dohovič na stránke divadla.

Zároveň na sociálnej sieti uverejnil aj svoj odkaz dobrému priateľovi "Dnes mám veľmi ťažký deň. Šok v podobe úmrtia môjho veľmi dobrého kamaráta Peťa Takáča (dovolím si povedať, že najlepšieho z divadla), budem rozdýchavať veľmi ťažko. Je to stále o tom istom - prečo odchádzajú tí, ktorí by tu s nami ešte mali zostať? Odpoveď sa hľadá ťažko. Najvyšší vie, prečo je to tak a treba veriť, že to všetko má nejaký zmysel. Aj keď sa veľmi ťažko hľadá. Peťko! Mrzí ma, že som nestihol vidieť tvoj domček vo Fričovciach, mrzí ma, že som Ti možno nebol takým kamarátom, akým si bol pre mňa ty. Na všetky slová je už neskoro. Verím, že si tam, kde máš byť a, že sa v tej našej večnosti niekedy (dúfam, že nie veľmi skoro) stretneme. VIČNAJA TOBI PAMJAŤ!"

Postupne pribúdali komentáre ďalších, ktorí "Peťka", ako ho volali priatelia, poznali.

Ľudmila: "Na zemi skončila Tvoja púť, v milosti Božej, Peťko, buď. Spomienky ostanú v nás, nik nezná konca svojho čas. Odišiel si bez rozlúčky, slova, Tvoja náruč na zemi vždy ochotná bola. S láskou a vďakou lúčim sa dnes, v pamäti NAVŽDY ostaneš. Pred Božou tvárou na husle hraj, úsmev a lásku anjelom rozdávaj...

Gabriela: "Krásne a dojemne napísané....

Vždy, keď som prichádzala na predstavenie sedel v kresle pred vrátnicou.....podebatili sme v rýchlosti "o živote"...bude mi to Peťko veľmi chýbať..."

Herec, režisér a bývalý riaditeľ činohry ŠD Košice Milan Antol: "Peťko, bol si pre mňa veľmi dobrý kamarát a budeš veľmi chýbať. Nezabudnem na mnohé naše stretnutia, rozhovory, Peťko na tvoje šikovné ruky huslistu aj pri oprave môjho prvého auta Fiat 500 u mňa doma v kuchyni, Peťko, nechápem, ale Boh vie! "

Priateľom a kolegom je ľúto, že ich obľúbený Peter sa nedožil toho, na čo sa nesmierne tešil. " Vravel, že od januára odložiíhusle a pôjde do dôchodku, keďže si chce užiť svoju chalupu vo Fričovciach, ktorú vlastnými rukami počas dvoch rokov zrekonštruoval. Bohužiaľ, nebolo mu to dopriate," smúti Dohovič.