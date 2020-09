Podľa riaditeľky ZŠ na Karloveskej 61 v Bratislave Evy Horníkovej bol v tejto mimoriadnej situácii aj začiatok školského roka iný. "Znamená, že nastupovali najskôr prváci, kedy sme o 8. hodine slovenskou hymnou otvorili nový školský rok len pre nich, tam sme si vytvorili časový priestor do 9.45, do budovy vchádzali len žiaci s učiteľkami. Rodičia, do budovy školy nemohli vstúpiť počas celého dňa. O 10. hodine sme sa zišli so žiakmi druhého až deviateho ročníka, ktorí potom vchádzali do školy dvomiarôznymi vchodmi," povedala nám na margo otvorenia nového školského roka Eva Horníková.

Dodala, že všade v priestoroch školy majú bezdotykovú dezinfekciu a samozrejme žiaci druhého stupňa, čiže piataci až deviataci musia mať rúška. "Taktiež všetci zamestnanci školy musia mať rúška. Či budú nejaké problémy dodržiavať nariadené opatrenia, zatiaľ nevieme, pretože dnes tých 520 žiakov prišlo prvý deň do školy, ale nemala som žiadnu negatívnu reakciu, ani od rodiča, ani od žiaka, že by sa bránili tomu rúšku, že by nechceli, alebo že by chceli nejakú výnimku, zatiaľ som takú žiadosť nezaznamenala," povedala ďalej riaditeľka školy.

Čo sa týka nosenia rúšok v škole, či to deťom veľmi prekáža, ukáže podľa nej až čas. "To vám zatiaľ neviem povedať, je to prvý deň a sú tu dnes krátko. Ale všetky nariadenia prišli od odborníkov, čiže nemienime ani nechceme ich nejako bojkotovať alebo znevažovať. Všetky opatrenia budeme dodržiavať," dodala Eva Horníková.

Druhák Vladko (8 rokov) z Bratislavy s rúškom problém nemá. "Rúško v triede nemusíme mať, len mimo triedy, ale znášam to celkom dobre, len nič nevidím. Lebo nosím okuliare a tie sa mi kvôli rúšku zahmlievajú, tak dúfam, že nenabúram do všetkých stien na chodbách školy," povedal so smiechom.

