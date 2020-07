Pekný vidiecky dom, na okraji jednej z vedľajších uličiek sa výrazne ničím nelíši od ostatných zrekonštruovaných a zmodernizovaných dedinských domov, ktoré obsadili najmä chalupári z Košíc. Čo snáď upúta každého na prvý pohľad, je zachovalá tradičná gazdovská brána a dve veľké garáže.

Prekvapivé pozvanie

V týchto dňoch panuje okolo chalupy Paškovcov čulý pracovný ruch. Jeden z robotníkov, ktorý opravoval omietku na plote, na našu otázku, či je toto dom nebohého politika, prikývne. "Pokojne choďte ďalej, pani Pašková je tu aj s vnúčatami," ponúka, aby sme vošli do dvora. Držíme sa však radšej pri bráne, pre prípad, že by si domáci neželali neohlásenú návštevu. Poprosíme preto remeselníka, aby zavolal pani Janu. O niekoľko minút vyjde na dvor usmiata štíhla blondínka v sivom tričku s aplikáciou, v čiernych legínach, obutá v ružových crocsach... Predstavíme sa, a čakáme, že keď začuje, že sme novinári, hneď nás vypoklonkuje. Namiesto toho nás však pozve ďalej. "Nech sa páči, vitajte!" vedie nás k sedeniu na podstienke. "Urobím vám kávu?" Poďakujeme za ochotu s dodatkom, že nechceme veľmi rušiť rodinnú idylku.

Vdova Jana Pašková nás pozvala na návštevu. Zdroj: Daniela Pirschelová

Srdcovka manželov

Pani Jana sa však nenechá odbiť a prinesie vychladenú minerálku. "Čo vás sem priviedlo? Budete niečo písať?"opýta sa s miernou obavou v hlase, keď si k nám prisadne. Netajíme, že máme tu nejaké pracovné povinnosti, a tak sme si prišli overiť či sú pravdivé chýry, že sa chystá predať chalupu. Prekvapene sa na nás pozrie. "Určite nie, je to moja srdcovka. Aj nebohý manžel toto miesto miloval," povie trochu zarazene. "K Úhornej sa viažu moje najkrajšie spomienky. Veď tu chalupárčime už viac než štvrťstoročie," povie vdova po niekdajšom vysokom funkcionárovi SMER-u a bývalom predsedovi NR Pavlovi Paškovi (†60), ktorý zomrel 6. apríla 2018 na kardiálne zlyhanie srdca následkom trombózy.

Jana Pašková sa nechystá toto leto na zahraničnú dovolenku. Oddychovať bude s rodinou na chalupe v Úhornej. Zdroj: Daniela Pirschelová

Úhorná manželov očarila

Zaujíma nás prečo sa usadili práve v Úhornej. "Manželova sestra tu mala chalupu a my sme k nej chodili, ešte sme vtedy nemali deti a manžel nebol v politike. Miesto sa nám zapáčilo a tak sme začali hľadať, ale nebolo to vôbec jednoduché, keďže domov na predaj bolo málo. Napokon sa to podarilo. Keď si predstavím, koľko tu bolo práce, ako sme sa narobili...," zaspomína na neľahké začiatky. Vysvetľuje, že predná časť chalupy je pôvodná, len ju zrekonštruovali. Následne ukáže na časť domu za sebou a dodá. "Tu bola v minulosti maštaľ alebo čo to bolo, takže toto je pristavané, rovnako ako tamtá časť," ukazuje na atypickú stavbu v kúte dvora v ktorej sú garáže a zrejme aj technické zázemie chalupy.

Jane v Úhornej pripomína milovaného muža každý kút, najčastejšie však krb kde veľmi rád varil guláš, griloval mäso alebo opekal vnúčatám špekáčiky. Zdroj: Daniela Pirschelová

Paška bol kutil i kuchár

Pýtame sa, ktoré miesto jej najviac pripomína nebohého manžela. Rozhliadne sa a zrak jej spočinie na vonkajšom krbe. "Tu ho mám stále pred očami, ako mieša guláš, griluje mäso alebo opeká špekáčiky vnúčatkám," povzdychne si. Dodáva, že jej muž, ak bolo potrebné vedel sa obracať aj v kuchyni, aj pri dome. "Hoci sa to nezdá, ale bol zručný, a veľmi. Ak bolo potrebné niečo urobiť, nemal s tým problém. Keď sme sa zobrali, veľa veci urobil sám. Boli sme mladí, tesne po škole, s malými deťmi a peňazí nebolo nazvyš."

Z parlamentu rovno na chalupu

Následne prevedie reč opäť na uhorniansku chalupu. "On si to tu užíval. To od neho vždy vzišla iniciatíva, že ideme do Úhornej. Napríklad cestoval z Bratislavy a zrazu zavolal, že ide rovno na chalupu. Takže sme sa tam stretli. Trávili sme tu tradične Vianoce i začiatok nového roka, dokonca aj s mojimi rodičmi. Je tu nádherné prostredie, ticho, je to raj pre hubárov, medzi ktorých sme sa s manželom radili aj my,"odmlčí sa na moment. Po chvíľke so smútkom v hlase dodá. "Odkedy Palko zomrel, v lese som nebola. Už to nie je ono, hoci priznávam, že sa aj bojím, keďže sa tu premnožili medvede." Vysvetľuje, že jej muž vedel zbierať huby. Tie nezavárali, len ich sušili, aby mali dosť do vianočnej kapustnice. Občas si spravili praženicu s hríbmi.

Jana Pašková sa rozhodla opraviť chalupu v Úhornej. Zdroj: Daniela Pirschelová

Opravy po desiatkach rokov

Počas rozhovoru sa okolo nás premávali robotníci. Pani Pašková si všimla nás záujem o nich. "Zhruba dvadsať rokov sme tu nič neopravovali a už to bolo potrebné. Najmä plot, balkón, ale aj oživiť maľovku domu. Keby tu bol manžel, riešil by to on, teraz som na to sama,"zosmutnie náhle. Poopraví sa však. "Iste nie som osamelá, veď mám synov a vnúčatá, ale viete ako to je!"

Keď chýba rituál...

Priznáva, že so smrťou muža sa vyrovnáva len veľmi pomaly. "Boli sme spolu tridsaťšesť rokov, čo nie je málo. Iste, mal nejaké zdravotné problémy, ale nečakali sme... Chýba mi, veľmi. Už ráno keď vstanem som smutná, lebo si spomeniem na náš pravidelný rituál, ktorý sme mali. Vždy po prebudení sme si urobili kávu, a preberali pri nej naše záležitosti," povie skleslo. Pýtame sa, či s odstupom času sa jej sníva s manželom? Prikývne. "Sú to však také normále sny, že niekde niečo spolu robíme, väčšinou na miestach, kde sme sa bežne zdržiavali. Nie je to nič také, že by mi niečo vysvetľoval, objasňoval a podobne."

Manželka nebohého politika Jana Pašková sa nedokáže vyrovnať s náhlou smrťou svojho muža Zdroj: Daniela Pirschelová

Sťahovanie nehrozí

Zavedieme potom reč na dvor a záhradu, ktoré sú pekné a upravené. Vyzerajú ako keby sa o ne staral záhradný architekt. "Nie, robím to sama, akurát mi suseda polieva kvety, keďže nemôžem sem kvôli tomu behať každý deň." Rozhovor končíme tým, čím sme začali - predajom chalupy a sťahovaním sa z lukratívneho bytu v Mestskom parku o ktorom sa tiež v Košiciach hovorí. "Nič nepredávam ani sa nesťahujem. Pobyt na chalupe máme všetci radi, už aj moje vnúčatá. Počas opatrení kvôli korone sme tu trávili kopec času a teraz počas leta tiež. Na dovolenku do zahraničia sa tento rok nechystáme. Tu je nám dobre," uzavrie svoje rozprávanie Jana Pašková.

Marián (59) chváli Paškovcov. Povedal, že politik vždy zdravil ako prvý, nehral sa žiadnu celebritu. Zdroj: Daniela Pirschelová

Nie celebrity, ale chalupári

Cestou domov sa pýtame domácich aj chatárov či poznali Pavla Pašku? "Nech ľudia hovoria čo chcú, my v Úhornej sme ho mali radi. Bol priateľsky, on zdravil prvý každého, nečakal na náš pozdrav. Vo vyťahanom tričku a krátkych nohaviciach, prišiel aj do obchodu alebo do krčmy a nemal problém aj niečo zaplatiť. Brali sme ho ako jedného z nás, a jeho manželku rovnako. Normálna, príjemná žena, žiadna namyslená panička z mesta. Skrátka Paškovcov sme vnímali ako bežných chatárov, nikdy sa nehrali na celebrity,"povedal Marián (59).

