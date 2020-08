Predpovede o tom, že Vysoké Tatry budú v závere leta preplnené turistami, sa nepotvrdili. S návalom, ktorý veľhory zaznamenali na prelome júla i augusta sa to nedá porovnať. Na sociálnych sieťach sa objavili tentokrát úplne iné fotografie. Namiesto tlačenice na chodníkoch, komorná atmosféra.

V komentároch sa viacerí ľudia pýtali, kde sa podela "plnka", ktorá tu bola v uplynulých týždňoch. Odpovede boli rôzne: príprava detí do školy či zámerný výber iných turistických lokalít alebo oddychových aktivít.

Čaputová zamierila v sobotu do Veľkej Fatry. Jej partner Juraj Rizman ju zachytil pri meditácii. Zdroj: archív Zuzana Čaputová

Čaputová meditovala, Raši sa vybral na túru, Pellegrini kopal...

Do Veľkej Fatry sa v sobotu vybrala prezidentka Zuzana Čaputová s priateľom Jurajom Rizmanom. Pod jednu z fotografii, kde budí dojem, že medituje, napísala: "Pozdravujem z Veľkej Fatry. Z kopcov je vždy najlepší nadhľad." Predtým sa však v Banskej Bystrici zúčastnila ústredných osláv SNP.

Poslanec Richard Raši s rodinou zas na Tatry nezabudol. "Tak, a je to tu. Pomaly, ale isto sa končia prázdniny a my sme dnes uzavreli posledné túry tohto leta. Popradské pleso, Veľké Hincovo a Zbojnícka chata boli bodkou dnešného dňa," napísal milovník turistiky.

Peter Pellegrini namiesto turistiky, makal na poli. Ľudia v komentároch nešetrili chválou, že politik je muž do koča i voza. Zdroj: archív P. Pellegrini

Podpredseda národnej rady Peter Pellegrini sa nevybral na výlet. Pochválil sa fotografiami z poľa, kde vyorával zemiaky. "Úroda je tohto roku dobrá. Učím už aj svojho nástupcu (sestrinho vnuka), ktorého to už teraz veľmi baví," napísal fešný Banskobystričan.

Počasie sa vydarilo

V uplynulých dňoch sme aj my navštívili Štrbské Plese. Turistov bolo tak akurát. Opýtali sme sa ich, čo sa im v našich veľhorách páči. S čím sú spokojní a naopak, čo im prekáža či chýba.

Bratislavčania Jano a Erik boli spokojní. "Hlavne, že nám vyšlo počasie, ostatné je pre nás nepodstatné," povedal jeden z chlapcov. Druhý len súhlasne prikyvol hlavou.

Promenádny chodník na Štrbskom Plese napriek peknému počasiu nebol plný turistov Zdroj: Daniela Pirschelová

Študenti túžia po umelom jazere

Skupina študentov z Technickej univerzity vo Zvolene by privítala viac parkovacích miest. "Je to problém nielen Štrbského Plesa, ale aj ostatných tatranských osád," poznamenal jeden z nich. Na otázku čo mu ešte okrem toho v Tatrách chýba, povedal: "Nejaké kúpalisko alebo umelé jazero, kde by sa dalo po absolvovaní túry vykúpať." Ostatní s potleskom súhlasili.

Vysoké ceny ubytovania

Z tých reálnejších požiadaviek spomínali turisti najmä nedostatok toaliet. "Je hrozné, ak máte "napilno" a pred vami je rad ľudí," posťažoval sa Günther z Lipska. Lacnejšie ubytovanie v štýle niekdajších turistických ubytovní chýba manželom Petrovi a Zuzane z Rajca. "Sme zhrození, že ceny oproti vlaňajšku vzrástli niekde aj o viac než 100 percent,"povedala nežnejšia polovička páru.

Ostatní oslovení kritizovali najmä nedostatok parkovacích miest. Odporúčajú správcovi územia, aby postavil parkovacie domy alebo podzemné garáže.

Vyhliadková veža na Štrbskom Plese sa väčšine návštevníkov nepáči. Zdroj: Daniela Pirschelová

Ohyzdná vyhliadková veža

Kritike sa nevyhlo ani dlhé čakanie na lístky na lanovku a vyhliadková veža pri Štrbskom plese. Viacerí si myslia, že sa tam nehodí. Väčšina turistov však bola zhovievavejšia a chválila ochotný personál na vysokohorských chatách, v obchodoch, v reštauračných zariadeniach, ale aj vynikajúci stav turistických chodníkov, ich značenie, tiež čistotu prostredia.

Češi Tatry milujú

"Slováci sú pohostinní a Tatry krásne v každom ročnom období," nešetrila superlatívmi Šárka z okresu Blansko, ktorá spolu s manželom, dcérou, zaťom a vnučkou navštevujú pravidelne tento kút Slovenska mnoho rokov. "Aj s ohľadom na situáciu, nechystáme sa tento zvyk meniť," poznamenala s úsmevom šarmantná Češka.

