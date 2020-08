Dlho nezapieral. Syn známeho exhudobníka z kapely Drišľak Pavla Antuša sa priznal k ozbrojenej lúpeži v reštaurácii na Štrbskom Plese. K prepadu, pri ktorom získal niečo vyše tisíc eur, ho mali dostať dlhy a hráčska vášeň. Mladík (29) mal strieľať v podniku plnom hostí v nedeľu 23. augusta. Polícia ho zatkla o dva dni neskôr a v piatok ho sudca Okresného súdu v Poprade poslal do väzby.

Nezamestnaný Vranovčan sa zdržal v pojednávacej miestnosti zhruba dve hodiny.

Neskorá ľútosť

Muž vyšiel z nej s putami na rukách. Kráčal so sklonenou hlavou, s kapucňou stiahnutou do pol tváre, s rúškom cez ústa. Na otázky novinárov nereagoval. Vyjadrenie poskytol len právny zástupca obvineného Tibor Bašista. „Klient povedal, že išlo o skratové konanie a ospravedlnil sa všetkým poškodeným. Je mu to veľmi ľúto, takže prijal to takto zodpovedne,“ povedal advokát.

Sťažnosť nepodal

Vzatie do väzby potvrdila aj hovorkyňa súdov Prešovského kraja Ivana Petrufová. „Obvinený bol sudcom pre prípravné konanie OS Poprad vzatý do väzby na základe dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti,“ informovala hovorkyňa. Obvinený sa vzdal podania sťažnosti proti väzbe, preto je rozhodnutie súdu právoplatné.

V kolibe ako doma

Majiteľ koliby, v ktorej došlo k lúpeži, Jozef Bendžala netají spokojnosť s tým, že páchateľ už nie je na slobode. „Je to hlavne kvôli personálu, ktorý prežil niečo, čo si my ostatní nevieme ani predstaviť. Mrzí ma v danom prípade aj to, že kapela, s ktorou sa spája meno lupiča, hrala v našom podniku veľakrát, keďže hostia si ju žiadali. Neviem ani slovami vyjadriť prekvapenie, ktoré som zažil, keď vyšli najavo tieto súvislosti,“ povedal znepokojený majiteľ, ktorý členov kapely veľmi dobre pozná.

Rodina trvá na omyle

Chceli sme požiadať o vyjadrenie otca obvineného, ale ten na naše telefonáty nereagoval. Kontaktovali sme preto jeho zaťa, ten však neustále opakoval, že určite ide o omyl a prípad sa netýka jeho švagra.

K ozbrojenej lúpeži na Štrbskom Plese došlo v nedeľu 23. augusta podvečer. Vranovčan strieľal a ukoristil okrem osobných veci troch zamestnancov aj viac než tisíc eur. V prípade preukázania viny mu hrozí pobyt za mrežami na 7-12 rokov.

