Búrlivé diskusie, debaty a kritiku vakcíny AstraZeneca, charakterizuje uznávaný vedec Pavol Čekan, ako niečo smutné až desivé. Vyzýva Slovákov, aby si zachovali zdravý rozum. Nepriamo poukazuje na to, že tento cirkus sa mohol podpísať pod opadávajúci záujem a nedôveru východniarov v britskú vakcínu.

Názor Čekana potvrdzujú informácie z košickej župy o tom, že z očkovania vo veľkokapacitnom očkovacom centre Košického samosprávneho kraja v Košiciach na Ostrovského ulici sa odhlásilo počas uplynulých dní takmer 460 osôb, čo je asi 13 percent zo zaregistrovaných záujemcov.

Záujem východniarov o očkovanie klesá

"Pre porovnanie, predtým to boli denne len necelé tri percentá,“ znie informácia z KSK. Komunikačné spresňuje, že tento krok spôsobuje v centre organizačné problémy, lebo kompetentní musia narýchlo zháňať náhradníkov za tých, ktorí na poslednú chvílu zmenili názor, a testovať sa odmietli.

Pavol Čekan na sociálnej sieti poukazuje na vyjadrenia Európskej liekovej agentúry, ktorá oficiálne zverejní výsledky overovania prípadov úmrtí na trombózu vo štvrtok 18. marca, ale už začiatkom týždňa informovala, že tam asi žiaden súvis nebude.

Odklad prináša riziká

"To, čo tieto správy spôsobili, napríklad aj v Košiciach, je desivé. Odhlasovanie sa z očkovania je totiž v zúriacej pandémii najhoršie možné rozhodnutie. Každý deň, o ktorý odkladajú očkovanie ľudia, ktorí spĺňajú aktuálne vekové a iné podmienky, môže mať fatálne dôsledky. Čas je totiž to, čo v boji s COVID-om nemáme. COVID nám nedá ani deň, ani minútu, keď si nás nájde, skúsi využiť svoju šancu. Nezahadzujme túto, dnes najefektívnejšiu, cestu len na základe vedcami neoverených informácií. Skúsme sa obmedziť aj pri šírení informácií o úmrtiach, pri ktorých sa nepotvrdil súvis s vakcináciou. Pojmy ako „po vakcinácii“, zosnulý „bol predtým zaočkovaný“ by mali byť varovným signálom," zdôrazňuje Čekan.

Senzácie dajte stranou

Apeluje na ľudí, aby si zachovali chladnú hlavu. Pretože opak nás môže priviesť do absurdnej situácie. "Kým pred Vianocami sme túžobne čakali na moment spustenia očkovania, v čase vrcholiacej pandémie, kedy nám stále umierajú desiatky ľudí denne, aj kvôli titulkom ľudia odmietajú jedinú ochranu pred COVID-om. Nie je to len prípad Košíc, ale aj v mojom okolí a tu na facebook-u stále chodia otázky k bezpečnosti tejto vakcíny. Vypnime na chvíľku náš hlad po fantastických titulkoch a senzačných a negatívnych správach. Skúste apelovať aj na vašich blízkych, ktorí majú možnosť sa zaočkovať aj touto vakcínou. Zabojujte o ich zdravie a možno aj život," konštatuje uznávaný odborník.

